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Общество
7 ноября 2022, 10:10

Депутаты Госдумы предложили размещать российский флаг на детсадах и вузах

  Валерия Белякова
Флаг России

Предложение направлено на последовательное воспитание у подрастающего поколения патриотического настроя. Фото: Галина Соловьева

В Госдуму планируют внести поправки в закон "О государственном флаге РФ". С инициативой выступила группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Парламентарии предлагают расширить перечень зданий, на которых должен быть обязательно установлен государственный флаг. Разработчики документа считают, что в список необходимо внести средние и высшие образовательные учреждения, а также муниципальные и государственные. Действующим законодательством предусмотрена установка российского флага на зданиях школы. Однако на детских садах, вузах, учебных заведениях среднего профобразования (колледжах, техникумах, училищах) размещать флаг не обязательно. 

"Это влечет за собой неоднородность процесса воспитания патриотизма в действующей системе образования", — считают авторы законопроекта, сообщают "Известия". 

По мнению депутатов, их предложение направлено на воспитание патриотизма у подрастающего поколения. 

Напомним, официально День российского флага отмечается в стране 22 августа. По этому случаю в регионах проводят праздничные мероприятия. 

Областная газета Свердловской области

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