На Среднем Урале приставы взыскали штраф за незаконную охоту на лося

Должник из Каменска-Уральского не выплачивал штраф, который ему вынес суд за незаконную охоту на лося. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области приставы взыскали штраф с фигуранта уголовного дела о незаконной охоте на лося. 56-летний житель Каменска-Уральского заплатил 30 тысяч рублей.

По данным пресс-службы ГУФССП по Свердловской области, в отдел Каменска-Уральского поступил исполнительный документ, в рамках которого должник был обязан выплатить назначенный ему штраф за незаконную охоту на территории Курганской области. Однако мужчина не спешил добровольно исполнять решение суда. Приставы проверили банковские счета неплательщика, но там средств не оказалось. После этого охотника объявили в исполнительный розыск.

Сотрудники ФССП проверили место регистрации мужчины. Там его не нашли, с приставами пришлось общаться матери должника. Она сообщила, что не поддерживает отношения с сыном. Однако в этот же день гражданин сам пришел в отдел ФССП, предъявив документы, подтверждающие погашение задолженности.

Напомним, в Екатеринбурге приставы взяли под арест иномарку у женщины, которая задолжала по кредиту.