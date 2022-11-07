На Среднем Урале проверят систему оповещения

Проверка системы оповещения пройдет 8 ноября с 10:43 до 10:44. Фото: Галина Соловьева

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) проверит работу системы оповещения в Свердловской области. Технические испытания пройдут 8 ноября, сообщили в компании.

"8 ноября состоится техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области", — рассказал директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов.

Проверка займет 1 минуту — с 10:43 до 10:44 по местному времени. В этот промежуток времени будет размещен тестовый видеоролик в эфире 10 федеральных каналов: Россия-1, Россия-24, Россия-Культура, Первый канал, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, Карусель, ОТР и ТВ-Центр, которые вещают на Среднем Урале.

Ранее жители нескольких районов Свердловской области могли наблюдать перерывы в телерадиовещании.