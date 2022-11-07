Не фейк, не хайп

Фото предоставлено Агентством "Минск-Новости"

Торжественная церемония прошла в столице Белоруссии в ходе празднования 55-летия газеты «Вечерний Минск», входящей в медиахолдинг. От «Областной газеты» документ подписала руководитель редакционной службы Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, от агентства «Минск-Новости» – генеральный директор Андрей КРИВОШЕЕВ.

Стороны договорились о максимально объективном освещении социально значимых событий, происходящих как в Свердловской области, так и в Республике Беларусь. Один из главных пунктов соглашения – совместная профессиональная учеба и согласованная медийная политика, особенно в таких сферах, как отношение к общей исторической памяти, борьба с дезинформацией, противостояние внешнему давлению на Союзное государство.

Документ предусматривает не только обмен отдельными материалами, но и целыми тематическими полосами.

– Такие контакты необходимы именно сейчас, когда идет информационная война, в СМИ появляется много дезинформации и вбросов. Но журналистика – это не фейк и не хайп. В основе материала должны лежать достоверные факты. Для этого мы и выстраиваем отношения с нашими коллегами, чтобы обмениваться правдивой информацией. И не настаивать на том, что кто-то прав, кто-то виноват, а именно сотрудничать с профессиональной точки зрения. Профессия объединяет, особенно журналистская, – подчеркнул генеральный директор «Областной газеты» Антон Стуликов.

Российского коллегу поддерживает и генеральный директор агентства «Минск-Новости» Андрей Кривошеев. По его мнению, в современных условиях сотрудничество между крупными региональными медиахолдингами России и Белоруссии принципиально важно:

– Мы сейчас активно развиваем между субъектами РФ и Белоруссии инфраструктурные проекты, которые позволят нам улучшить экологию, вывести на новый уровень нашу строительную отрасль, энергетику. И здесь колоссальный объем работы должны провести региональные журналисты, чтобы обеспечить квалифицированное медиасопровождение. Еще одна важная тема, где мы надеемся сотрудничать, это, конечно, антифейк. Очень много фейковой, лживой информации сознательно забрасывается в наше информпространство с целью расколоть наше общество, посеять страх и недоверие между нами. Противостоять этому мы можем только сообща.

Напомним, 3 октября 2022 года "Областная газета" и Агентство "Минск-Новости" заключили договор о намерениях. Новое соглашение - более развернутое: в нем подробно прописаны все пункты, предусматривающие эффективное двухстороннее сотрудничество.

Агентство «Минск-Новости» Создано в марте 2001 года с целью максимально полного и оперативного информирования о происходящих в белорусской столице событиях, достижениях в экономической, социальной и культурной сферах, о деятельности Минского городского Совета депутатов, Минского городского исполнительного комитета и его служб, общественных организаций. Учредителем является Мингорисполком. В структуру информационного холдинга входят: информационный городской портал «Минск-новости», газеты «Минский курьер» и «Вечерний Минск», журнал для детей «Качели» и «Радио-Минск».