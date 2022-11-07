После встречи президента с волонтерами сделали фото на память: в центре – Владимир Путин, справа от него – Кристина Избицкая из Новоуральска. Фото: kremlin.ru

В День народного единства на Красной площади в Москве Владимир ПУТИН встретился с представителями молодежных объединений и волонтерами. В их числе была и жительница Новоуральска Кристина ИЗБИЦКАЯ. Разговор шел о помощи жителям новых российских территорий и семьям участников спецоперации. За трансляцией с места события наблюдала обозреватель «ОГ» Татьяна БУРОВА.

В отпуск в Луганск

Встреча состоялась после возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который на днях открылся после реконструкции. В разговоре приняли участие почти два десятка волонтеров из разных регионов страны. Когда дошла очередь до нашей землячки Кристины Избицкой, она сообщила, как взяла летом отпуск и, никому кроме сына ничего не сказав, поехала куратором гуманитарной миссии в Луганск. Работали они там три месяца: проводили мастер-классы для ребятишек из детдомов, учили их распознавать мины и другие опасные предметы, проводили занятия по финансовой грамотности, игры и соревнования.

– Вы знаете, у нас уже 91-я гуманитарная миссия прошла, и будут еще, – обратилась Кристина к президенту. – То, что делают ребята, – это просто чудеса.

Владимира Путина заинтересовали в рассказе Кристины слова, что о своей поездке она предупредила лишь почти взрослого сына. Поинтересовавшись, как его зовут, президент предложил: «Давайте развернемся к телекамерам и передадим ему привет». Сказано – сделано. И тут Кристина попросила передать привет еще и маме: пусть увидит, что дочь в Москве, а не уехала на Донбасс.

Президент согласился. Он не только помахал на камеру маме Кристины рукой, но и поблагодарил: «Анна Кондратьевна, спасибо вам за дочку и за внука».

Журналист «ОГ» спросила у Кристины, как ее мама с сыном восприняли привет от Владимира Путина?

– Мама приятно удивилась, конечно, ведь она действительно думала, что я в Донецке, – посмеиваясь, говорит Кристина. – Сын Иннокентий, которому скоро будет восемнадцать, воспринял все очень позитивно, но сдержанно. Он собирается поступать в военно-морскую академию в Петербурге, а будущему офицеру не положено выражать эмоции.

Желание помочь

Как признается Кристина, она с детства была активной и решительной. Такой ее воспитали отец с матерью.

– Не всегда это нравилось родителям, но если уж я решила промочить ноги, спасая осенью из реки котенка, никто этому помешать не мог, – рассказывает молодая женщина. – Помочь тому, кому это необходимо, – это обычная, мне кажется, история для любого человека, а для уральца тем более.

Волонтером Кристина стала в пандемию, в марте 2020 года. Тогда она находилась на карантине после поездки в Австралию. Зарегистрировалась на портале Добро.ру, чтобы помогать другим, оказавшимся в такой же ситуации.

– Тогда карантин мне казался самым большим испытанием в жизни, – признается она. – Сейчас я понимаю, что это не так.

После поездки в Луганск Кристина написала на своей страничке ВКонтакте, что пока не готова говорить про впечатления от поездки.

– Все-таки посттравматическое стрессовое расстройство не выдумка, даже при условии, что под обстрел ты сам не попадал, – говорит Кристина. – Но девочка-волонтер из Луганска попала. Она мне позвонила и говорит: «Мне кажется, я сейчас умру». А я ей: «Точно нет, ты мне завтра нужна на мероприятии». И так мы с ней болтали с часу ночи до четырех утра, пока не закончился обстрел.

Кристина Избицкая работает в проектном офисе Росатома. Она современная, успешная, состоявшаяся. Мечтает перейти в сферу по управлению персоналом. Что заставляет ее заниматься волонтерством, чужими, по сути, делами?

– Просто стараюсь жить так, чтобы не было стыдно за то, что делаю. Вроде получается, – говорит Кристина. – А по поводу чужих дел… Есть у меня подопечная из глухого села Славяносербского района ЛНР. После беременности она страдает крайне тяжелой формой анемии, близкой к критической. Каждый месяц ей приходится переливать кровь, чтобы жить. Стараюсь с друзьями выйти на медицинские центры, чтобы вывезти ее на хорошую диагностику, лечение. Дело идет медленно, боюсь не успеть. Вдруг среди читателей «Областной газеты» найдутся люди, которые смогут помочь. Это будет замечательно и самым большим для меня подарком.

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР Волонтеры рассказали Владимиру Путину о своих делах и поделились проблемами. Так, Анзор Карданов из Северной Осетии развозил гуманитарную помощь в отдаленные территории Херсонской области. Молодой человек отметил, что жители просили привезти не только еду, но и российские флаги. Учитель младших классов Татьяна Нодь из Харькова сначала уехала в Купянск, потом была вынуждена эвакуироваться в Белгород. Татьяна попросила Президента максимально упростить процедуру получения беженцами российских паспортов. Командир московского стройотряда «Спутник» Артем Коньков рассказал, как этим летом вместе со студентами участвовал в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой области. В следующем году ребята снова планируют поехать на Донбасс, но уже для того, чтобы восстанавливать разрушенное жилье.