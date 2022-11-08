На Среднем Урале аграрии получат премии губернатора

Свердловских аграриев награждают традиционно после завершения полевых работ. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области подписал указы о присуждении премий сотрудникам агропромышленного комплекса (АПК) региона и одному преподавателю, которая обучает будущих работников сельхозотрасли.

Вознаграждение 100 тысяч рублей получит педагог Красноуфимского аграрного колледжа Екатерина Торгашова. Ей присуждена премия губернатора Свердловской области имени Дмитрия Сергеевича Дегтярева. Именная премия в честь бывшего министра АПК области была учреждена по решению главы региона в 2021 году. Напомним, в 2020 году Дмитрий Дегтярев скончался от коронавируса.

"Большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области внес Дмитрий Сергеевич Дегтярев, который возглавлял профильное министерство на протяжении последних лет. В память о нем мы учреждаем ежегодную премию имени Дмитрия Дегтярева. Она будет вручаться лучшим преподавателям за подготовку молодых специалистов для сферы АПК. Лауреаты премии будут получать по 100 тысяч рублей", – отмечал Евгений Куйвашев.

Также присвоены звания "Лауреат премии губернатора Свердловской области":

имени Героя Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева – главе крестьянского хозяйства Михаилу Чурманову из Талицкого городского округа;

имени Героя Социалистического Труда Ефима Федосеевича Маркина – главному зоотехнику сельскохозяйственного производственного кооператива "Колхоз им. Чапаева" Валентине Гневановой из муниципального образования Алапаевское;

имени Героя Социалистического Труда Евгения Константиновича Ростецкого – главному агроному сельскохозяйственного производственного кооператива "Глинский" Алевтине Авдюковой из Режевского городского округа;

имени Героя Социалистического Труда Матвея Петровича Ялухина – главному ветеринарному врачу акционерного общества "Птицефабрика "Свердловская" Эдуарду Мулю из Екатеринбурга.

Каждому перечислят по 25 тысяч рублей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Премии главы региона на Среднем Урале аграриям вручают с 2009 года.

Напомним, ранее в Свердловской области был расширен список премий губернатора среди работников образования.