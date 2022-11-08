Житель Березовского погасил долг перед бывшей женой, чтобы не лишиться Porsche

Приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника. Фото: Владимир Мартьянов

Житель Березовского погасил долг перед бывшей женой, чтобы не лишиться люксового автомобиля Porsche Cayenne Turbo. Вернуть женщине 400 650 рублей помогли судебные приставы, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Мужчина не спешил добровольно гасить долг в рамках исполнительного производства. В связи с чем судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и банки о состоянии счетов. Выяснилось, что должник владеет дорогостоящим автомобилем.

Сотрудник ФССП вынес постановление, запрещающее хозяину машины продать ее или подарить. На все счета должника был наложен арест, березовчанину также запретили выезд за границу.

Судебный пристав встретился с владельцем иномарки и пояснил, что если он не погасит сумму взыскания, то Porsche направят на оценку, а потом выставят на продажу через территориальное управление Росимущества. Не желая расставаться с машиной, неплательщик погасил всю сумму задолженности. Средства перечислили взыскателю.

Ранее в Свердловской области судебные приставы взыскали штраф с фигуранта уголовного дела за незаконную охоту.