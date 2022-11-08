Область на карте

Фото: «Красноуфимск онлайн»

Красноуфимские ящеры, конкурс валенок и самая маленькая новая школа – «Областная газета» рассказывает о самых интересных новостях из жизни свердловских муниципалитетов.

Красноуфимск

В Красноуфимске открыли улицу Советскую, которую благоустроили в рамках конкурса по созданию комфортной городской среды. Как пишет «Красноуфимск онлайн», на реализацию проекта город получил более 180 млн. рублей из федерального бюджета, работы начались в прошлом году. За год улицу превратили в исторический парк под открытым небом. На Советской поселились бронзовые скульптуры представителей доисторической фауны – ящера эстемменозуха, карпинскиозавра и большерогого оленя. Также там можно увидеть другие необычные арт-объекты. Например, красноуфимский «Биг-Бен».

Заречный

В селе Мезенском и деревне Гагарка закончился ремонт сельских фельдшерско-акушерских пунктов городского округа. Как пишет «Пазл ТВ», ФАП в Гагарке стал более просторным, в Мезенском ФАПе поменяли коммунальные сети и обновили новую входную группу – там появился пандус для маломобильных пациентов. Во время ремонта пациентов принимали в Курманском ФАПе и зареченской поликлинике. Сейчас все учреждения вернулись к обычному графику работы.

Сосновка (Ирбитское муниципальное образование)

В деревне Сосновка открыли после капитального ремонта мост через реку Киргу. Как сообщают «Родники Ирбитские», для 140 жителей деревни это долгожданное событие. Из-за состояния переправы в Сосновку не заезжал школьный автобус, было затруднено движение сельхозтехники и машин экстренных служб. Ремонт провели при поддержке областного бюджета, стоимость работ составила почти 20 миллионов рублей.

Фото: «Родники Ирбитские»

Косья (Нижнетуринский городской округ)

В Косье открылась модульная школа-детский сад. Как пишет газета «Время», образовательный комплекс построен за счет средств местного бюджета, объем финансирования составил 18,9 млн рублей. На первом этаже размещаются помещения детского сада и пищеблок со столовой, на втором этаже – школьные классы. Также в здании есть спортзал.

Объект рассчитан на 50 человек. Сегодня в школе учится 21 ребенок, еще 10 малышей посещают детский сад.

Серов

В Серове объявили конкурс на лучшие валенки. Как сообщает «Глобус», работы будут оцениваться в нескольких номинациях – «Роспись валенок», «Художественная вышивка», «Бисероплетение» и другие. Члены жюри будут обращать внимание на оригинальность. Валенки принимают в городском доме культуры. Итоги конкурса подведут там же 2 декабря.

Давыдкова (Ачитский городской округ)

В деревне Давыдкова построили мечеть. Это первый мусульманский храм, который открывается в районе за последние сто лет, пишет «Ачитская газета». Раньше в деревне была мечеть, но в семидесятые годы прошлого века в здании разместился сельский клуб. Возвести новый храм жители – а это около ста человек – решили в 2011 году. Сегодня процесс восстановления мусульманской инфраструктуры в татарских селах региона набирает обороты. Новые мечети строятся в соседних с Давыдковой деревнях Гайны и Кочкильда, сообщает СМИ

Новоуральск

В Центральном парке культуры и отдыха Новоуральска уже началось строительство ледового городка. Как сообщает газета «Нейва, основной акцент ледового городка в этом году будет на сказках, прежде всего, уральских. Сейчас монтируются конструкции горок. Открытие городка запланировано на 27 декабря.

Тавда

В Тавде устроили товарищеский матч по мини-футболу между командой Межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский» и представителями азербайджанской диаспоры округа. Как сообщает пресс-служба городской администрации, состязание прошло в спортивном зале Детской юношеской спортивной школы. Победу со счетом 6:5 одержали сотрудники полиции. Главная цель матча – укрепление отношений между представителями национальных организаций округа и силовыми структурами муниципалитета, отметили в пресс-службе.