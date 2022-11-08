Истории о «Мадриде», Белой Башне и Дворянском гнезде вошли в народный аудиогид по Уралмашу

МТСсовместно с Екатеринбургской академией современного искусства (ЕАСИ) запустили народный путеводитель по «самому советскому» району Екатеринбурга – «Городские легенды. Уралмаш». Аудиогид доступен бесплатно в мобильном приложенииMTC Live.

В составлении маршрута по жилому району с вековой историей приняли участие преподаватели ЕАСИ, а также простые горожане – члены клуба «Любителей Уралмаша». Рассказы жителей для аудиогида обработали и озвучили популярные в Екатеринбурге радиоведущие Михаил Сушков (радио СИ) и Ольга Невская (радио «Пилот ФМ»).

За двухчасовую экскурсию с аудиогидом гости Уралмаша услышат рассказы о некогда крупнейшем в СССР «заводе заводов» и памятнике архитектуры конструктивизма Белая Башня, узнают, почему бывшее заводское общежитие получило имя «Мадрид», увидят первые благоустроенные дома соцгорода Уралмаш. Также слушатели смогут сравнить старый и новый Дворцы культуры УЗТМ и побывают в «Дворянском гнезде» – квартале бывшей заводской элиты.

«Технологии МТС уже не первый год помогают сохранить культурное наследие Екатеринбурга. Аудиогид по Уралмашу стал четвёртым путеводителем, созданным МТС в рамках проекта «Городские легенды». Первые три – по Екатеринбургскому зоопарку, уличному искусству и истории Свердловского рок-клуба – пользуются большой популярностью и у туристов, и у самих жителей города, и, судя по отзывам, у бывших горожан, живущих вдали от малой родины. Не выходя из дома, они получают возможность побывать на знакомых улицах, проследить, как преобразился Екатеринбург за время их отсутствия», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Уральский завод тяжелого машиностроения – УЗТМ или просто Уралмаш – один из символов советского времени. Символ индустриализации, организации нового быта, дерзкого архитектурного планирования. Новый путеводитель о “золотом двадцатилетии” района, наполненный воспоминаниями коренных уралмашевцев, позволит слушателям путешествовать не только в пространстве, но и во времени», – считает преподаватель Екатеринбургской Академии Современного искусства Лариса Петрова.

Гид для самостоятельных экскурсий по Уралмашу можно прослушивать в приложении MTC Live как онлайн, так и после предварительного скачивания на устройства.

Проект «Городские легенды»

Проект «Городские легенды» направлен на поддержку и развитие внутреннего туризма посредством активного вовлечения местных жителей в создание цифровых сервисов с уникальным контентом. С участием широкой аудитории, в том числе городских активистов, краеведов, историков, журналистов, в рамках проекта создаются мобильные аудиогиды с фокусом на достопримечательностях, лучше всего раскрывающих колорит и особенности каждого города, — тех местах и событиях, которые знают и ценят местные жители. Маршруты экскурсий предназначены для самостоятельного знакомства с городами России с помощью смартфона и доступны для бесплатного пользования на ведущих туристических онлайн-платформах. Проект реализуется компанией МТС с 2019 года. В 2021 году социально-просветительская программа МТС «Городские легенды» получила Creative Grand Prix, а также стала лауреатом номинации «Продвижение территорий» ведущей международной премии в области коммуникаций PROBA Awards.