Стоит ли размещать рекламу в лифтах?

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Тюмень сегодня – не просто город, а один из быстро развивающихся деловых центров страны. В категории областных центров Тюмень является городом № 1 для ведения бизнеса, так как здесь созданы максимально выгодные и комфортные условия для ведения собственного дела. При составлении данного рейтинга учитывались такие факторы, как бюджет города, уровень доходов населения, финансовые условия для открытия и ведения бизнеса, качество городской среды и динамика роста численности населения. Поэтому тюменцы стремятся открыть в городе своё дело, а также предприниматели из других городов и областей движутся в Тюмень для реализации сбыта.

Если у вас есть бизнес в Екатеринбурге, то Тюмень может стать отличным вариантом сбыта и каналом распространения. Один из эффективных способов продвижения – реклама в лифтах.

Реклама в лифтах для вашего бизнеса.

Почему лифты? Разве это не устаревший формат? Нет! На самом деле преимуществ у такого формата размещения много.

В среднем житель Тюмени совершает на лифте четыре поездки в день. Так как это замкнутое пространство, рекламу в лифте сложно не заметить. Соответственно, жители домов или посетители торговых центров постоянно видят ваш рекламный макет.

Реклама в лифтах может быть как отдельным инструментом для продвижения, так и в комплексной рекламной кампании. Благодаря низкой себестоимости одного контакта вы можете оптимизировать свой рекламный бюджет. Это является основным плюсом данного формата продвижения.

Размещённую в лифтах рекламу можно назвать таргетированной, ведь ваша компания может выбрать, в каких именно жилых комплексах, торговых или бизнес-центрах она будет располагаться. Проанализируйте подробно свою целевую аудиторию: в каком районе Тюмени взаимодействие будет больше, например, в районе «Дома обороны» или же всё-таки в северо-восточной части города? Запустите рекламу в лифтах – готово, ждите результатов уже к концу недели.

Такой формат размещения идеально подходит для сферы услуг. Если вы заинтересовались данным форматом маркетингового продвижения, то крупное рекламное агентство «Реклама Онлайн» станет вашим надёжным партнером. «Реклама Онлайн» специализируется на размещении рекламы в лифтах, а так как агентство владеет собственной типографией, работа будет быстрой и качественной.

Если вы хотите развивать бизнес в Тюмени или рассказывать о своей компании из другого города, то можете более подробно ознакомиться с возможностями маркетингового продвижения в лифтах по ссылке: https://www.reklama-online.ru/tyumen/reklama-lifty/

Кстати, ещё одним преимуществом рекламы в лифтах является возможность разместить достаточно много информации на макете: подробно расписать ваш продукт или услуги. Пока жители дома едут в лифте, они успеют прочитать и заинтересоваться вашим предложением. Наружная реклама, например, таким похвастаться не может.