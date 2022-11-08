Волонтерам возместят расходы на услуги связи

Предлагается включить оплату услуг связи в состав мер поддержки, которые могут быть предоставлены добровольцу. Фото: Полина Зиновьева

В Госдуме РФ приняли изменения Налоговый кодекс и в федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", в рамках которого волонтерам компенсируют затраты на услуги связи, а также освободят данные выплаты от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

"Настоящим законопроектом предлагается включить оплату услуг связи в состав мер поддержки, которые могут быть предоставлены добровольцу (волонтеру) в соответствии с Федеральным законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте Государственной думы.

Сейчас по действующему законодательству добровольцев обеспечивают питанием, специальной одеждой, необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Во временное пользование волонтерам предоставляют помещения, оплачивают проезд до места назначения и обратную дорогу.

Крайне востребованные для работы добровольцев услуги связи до недавнего времени в этот перечень не были включены. Однако именно эта статья расходов является одной из затратных для волонтеров.

"Предложенные изменения помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее", — уточнили в Госдуме.