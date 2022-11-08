Дважды «народный». Второй год подряд свердловчане признают лучшим участкового Александра Ширшова из Ирбита

Контакт с людьми участковый Александр Ширшов считает залогом успеха в работе. Фото: предоставлено МО МВД России «Ирбитский»

Капитан полиции Александр ШИРШОВ из Ирбита стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый» и теперь борется за звание лучшего в стране. Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел читателям «ОГ» о нем рассказывает обозревательТатьяна БУРОВА.

Случайный выбор

Стать милиционером ни в детстве, ни в юности Александр не собирался. После школы поступил в Уральский федеральный университет, получил диплом по специальности «Менеджмент организаций». Но менеджером так и не стал – видимо, не его. А вот участковый, как отмечают сослуживцы и начальники, из него получился. Так считают и уральцы, которые живут на подведомственной Александру Ширшову территории, и те, кто проголосовал за него на конкурсе.

Особенность конкурса «Народный участковый» состоит в том, что победителя на всех этапах определяют граждане. Голосование ведется онлайн, попытки «накрутить» результат автоматически пресекаются. Александра Ширшова уральцы признают лучшим второй год подряд.

Как и почему специалист по менеджменту решил пойти в полицию? Александр говорит, случайно. Ехал однажды в машине, услышал по радио объявление, что в МВД требуются сотрудники, и решил откликнуться. Прошел медкомиссию и 1 февраля 2016 был зачислен на должность стажера участковых уполномоченных в Ирбите. Через полгода стал полноправным участковым.

Но отчасти, на выбор профессии повлияло и общение с участковым в детстве и юности.

– Сергей Павлович Худорожков жил по соседству с нами, – рассказывает Александр. – Наши семьи дружили. Сейчас он уже на заслуженном отдыхе, вышел на пенсию в звании капитана. Но отношения с ним я поддерживаю. Мой выбор профессии Сергей Павлович одобрил. И от него это приятно слышать вдвойне.

Вот оно как. Был, оказывается, рядом человек, чей пример, пусть подспудно, но сработал, повлиял на выбор профессии.

На службе участковому Ширшову повезло с наставником.

– Дмитрий Константинович Носков сумел объяснить мне, что и как надо делать, – говорит он. – Одно из главных правил: учись так строить работу с гражданами, чтобы они, если что случится, в первую очередь звонили тебе, а не в дежурную часть. А для этого надо реально помогать людям, чтобы они видели: на их заявления реагируют, проблемы решаются.

– Вот недавно, например, позвонила женщина, – продолжает участковый Ширшов. – Благодарила за мужа. Эта семья раньше была на плохом счету: выпивки, скандалы, драки. После одной такой ситуации, когда муж в очередной раз ее избил, она написала заявление, а потом захотела его забрать. Но я поговорил с ней, объяснил, что рано или поздно ситуация может повториться. Составил протокол, поместил любителя распускать кулаки в камеру для административно задержанных, сводил в суд. Беседу с ним провел. Как видите, помогло.

Выпивка, по словам Александра, главная беда на вверенной ему территории. Она нередко становится причиной различных конфликтных ситуаций. На почве пьянства много безобразий творится. Участковый регулярно составляет административные протоколы, но те меры, что предусмотрены законом, по его убеждению, не очень помогают. Еще одна серьезная проблема – имеющим судимость трудно, практически невозможно устроиться на работу. Никто не хочет с ними связываться.

Хозяин территории

В начале службы под надзором Александра Ширшова находился один небольшой участок, затем их число стало расти, территория расширилась.

– Теперь у меня два административных участка, один в сельской местности, в него входят семь населенных пунктов, второй – в черте города, но он прилегает к границам первого, – рассказывает он. – Связь держим в основном по телефону. На место выезжаю чаще по надобности, если поступило заявление или срочный вызов. Но когда есть время, объезжаю территорию, проверяю, как ведут себя состоящие на учете.

По словам Александра, в деревнях обстановка спокойнее, чем в городе. Люди там друг друга знают.

На счету участкового Ширшова помимо пресечения административных правонарушений есть и немало раскрытых преступлений.

– В конце августа, когда был в отпуске, коллега попросил поучаствовать в операции по задержанию наркодилера, – рассказывает он. – Когда выследили его, почти пять километров шагали за ним по «железке» по шпалам. Сначала он ничего не подозревал, а потом, видимо, увидел слежку и попытался убежать. Но мы его задержали с двумя граммами мефедрона. Такой размер считается значительным, это серьезное преступление. Насколько знаю, дело уже должны были в суд передать.

Оценивают по делам

Корреспондент «ОГ» спросила Александра, как повлияла победа в конкурсе на отношение к нему жителей.

– Мнение жителей обо мне складывается не по итогам конкурсов, оно зависит от результатов работы, которая влияет положительно или отрицательно на обстановку в деревне или селе. Но с победой, конечно, поздравляют, – говорит Александр.

В свободное время, которого у участкового Ширшова не так много, он ходит на рыбалку. А еще любит читать.

– Родители еще в советские годы собрали хорошую библиотеку. Сейчас заканчиваю «Мастера и Маргариту» Булгакова, – рассказывает Александр. – Сравниваю книгу с фильмом, снятым по ее сюжету. Жаль, что туда не вошло много мудрых мыслей, заложенных в книгу автором. Интересно, что главный, казалось бы, негативный персонаж – Воланд – является во многом положительным героем.

ДОСЬЕ Александр Евгеньевич ШИРШОВ родился 29 декабря 1990 года в деревне Фомина Ирбитского района. В 2008 году окончил школу в поселке Пионерском. В 2013 году окончил Уральский федеральный университет по специальности «Менеджмент организаций». В 2014 году был призван в армию. После демобилизации работал по специальности. В 2016 году поступил на службу в Межмуниципальный отдел МВД России «Ирбитский». Сейчас учится на пятом курсе Уральского юридического института МВД России.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Около 3 000 человек проживает на подконтрольном Александру Ширшову административном участке, куда входят деревни Бердюгина, Волкова, Пиневка, Кривая, Трубина, Филина и поселок Ветерок, а также район в городской черте.Участковым уполномоченным Александром Ширшовым в 2022 году рассмотрено свыше 150 обращений и заявлений граждан, раскрыто 11 преступлений и более 50 административных правонарушений.

Поддержим земляка Уральцы могут проголосовать за Александра Ширшова на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». Сделать это можно по ссылке https://www.kp.ru/media/903126/

В этом году участковый Александр Ширшов лично раскрыл 11 преступлений. Фото: Фото предоставлено МО МВД России «Ирбитский»