Владимир Путин продлил программу маткапитала до конца 2026 года

Владимир Путин подчеркнул, что за прошедшие несколько лет в России удалось создать целостную систему мер поддержки. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке доходов семей с детьми заявил, что программа материнского капитала продлена до 2026 года. По его словам, основная цель господдержки — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей.

"Напомню, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец. Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал, а сама эта программа продлена до конца 2026 года", — передает слова главы государства пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что за прошедшие несколько лет в России удалось создать целостную систему мер поддержки. При этом он указал на необходимость постоянно настраивать ее работу, учитывая не только демографические процессы, но и состояние рынков труда в субъектах РФ, динамику доходов и зарплат.

Нынешнюю ситуацию на рынке труда президент назвал стабильной: уровень безработицы в РФ находится на минимальном уровне — 3,9%.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в России планируется ввести универсальное пособие для беременных и граждан с детьми до 17 лет. Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов.