Темы дня

Общество
9 ноября 2022, 17:05

В Екатеринбурге 22 человека получат премию Татищева и де Геннина

  Валерия Белякова
Администрация Екатеринбурга

Премию Татищева и де Геннина вручат в Екатеринбурге 18 ноября. Фото: Владимир Мартьянов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список лауреатов премии имени Василия Татищева и Вильгельма де Геннина. В этом году награду в 4 номинациях получат 22 человека, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В номинации "За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства" за возведение трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой премии удостоены 4 промышленника и 2 представителя муниципальных казенных учреждений:

  • директор по капитальному строительству и инвестициям Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Сергей Ерыпалов;
  • заместитель главного бухгалтера по государственной поддержке УГМК Виктория Казакова;
  • технический директор Инженерно-строительного центра УГМК Игорь Ромодан;
  • генеральный директор Инженерно-строительного центра УГМК Владимир Тунгусов;
  • директор МКУ "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" Игорь Кунгурцев;
  • начальник МКУ "Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма" Алексей Харламов.

Также медали премии будут вручать в номинации "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины". Обладателями наград станут:

  • инженер-исследователь Научно-производственного предприятия "Машпром", кандидат технических наук Александр Вопнерук;–
  • советник управляющего директора по научно-техническому развитию Нижнетагильского металлургического комбината, кандидат технических наук Анатолий Киричков;
  • главный научный сотрудник, заведующий лабораторией лазерной и плазменной обработки Института физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН, доктор технических наук Юрий Коробов;
  • управляющий Научно-производственным предприятием "Машпром", член-корреспондент Российской инженерной академии Александр Котельников;
  • главный научный сотрудник, заведующий отделом материаловедения и лабораторией механических свойств Института физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН, член-корреспондент Российской академии наук, доктор технических наук Алексей Макаров.

Они занимались разработкой импортозамещающих материалов и технологии создания защитных композиционных покрытий на стенках кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок.

В номинации "За заслуги в области образования, культуры и искусства" премию вручат 5 претендентам, работавшим над созданием кинетического театра "Время чудес" для Екатеринбургского театра кукол. В число номинантов вошли:

  • архитектор Творческого объединения "Екатеринбургский художественный фонд" Александр Медведев;
  • главный художник Екатеринбургского театра кукол Юлия Селаври; 
  • главный режиссер Екатеринбургского театра кукол, заслуженный артист РФ Евгений Сивко;
  • директор Екатеринбургского театра кукол, заслуженный работник культуры РФ Петр Стражников; 
  • художественный руководитель Творческого объединения "Екатеринбургский художественный фонд", заслуженный работник культуры РФ Сергей Титлинов.

Еще 6 человек удостоены премии в номинации "За заслуги в области архитектуры и строительства" за реализацию проекта жилого района Солнечный:

  • руководитель службы инфраструктурных проектов территории "Жилой район "Солнечный" Форум-групп Павел Казанцев;
  • главный архитектор проекта "Жилой район "Солнечный" Форум-групп Мария Куликова;
  • первый заместитель генерального директора Форум-групп Сергей Мямин;
  • руководитель проекта "Жилой район "Солнечный" Форум-групп с 2008 по 2020 год Григорий Самсонов;
  • директор по девелопменту и развитию территории "Жилой район "Солнечный" Форум-групп Константин Щербаков; 
  • руководитель службы перспективного развития территории "Жилой район "Солнечный" Форум-групп с 2012 по 2020 год Татьяна Ягупова.

Награды номинантам будет вручать глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Церемония пройдет в день основания города — 18 ноября. Отметим, премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Генина появилась в 1998 году. Ее вручают за профессиональный вклад в развитие столицы Свердловской области.

Напомним, в 2023 году Екатеринбург будет отмечать 300-летие. В администрации подготовили примерную программу празднования.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.11.2022, 20:35 / Политика
Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей
09.11.2022, 19:20 / Общество
Приемных детей в РФ будут зачислять в одну школу с братьями и сестрами
09.11.2022, 18:12 / Общество
Госдума РФ рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за незаконный сбор краснокнижных растений
09.11.2022, 17:42 / Общество
Свердловский космонавт Андрей Федяев полетит на МКС на корабле Илона Маска
09.11.2022, 17:20 / Культура
В российских школах могут появиться уроки игры на народных инструментах