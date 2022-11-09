В Екатеринбурге 22 человека получат премию Татищева и де Геннина

Премию Татищева и де Геннина вручат в Екатеринбурге 18 ноября. Фото: Владимир Мартьянов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список лауреатов премии имени Василия Татищева и Вильгельма де Геннина. В этом году награду в 4 номинациях получат 22 человека, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В номинации "За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства" за возведение трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой премии удостоены 4 промышленника и 2 представителя муниципальных казенных учреждений:

директор по капитальному строительству и инвестициям Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Сергей Ерыпалов;

заместитель главного бухгалтера по государственной поддержке УГМК Виктория Казакова;

технический директор Инженерно-строительного центра УГМК Игорь Ромодан;

генеральный директор Инженерно-строительного центра УГМК Владимир Тунгусов;

директор МКУ "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" Игорь Кунгурцев;

начальник МКУ "Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма" Алексей Харламов.

Также медали премии будут вручать в номинации "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины". Обладателями наград станут:

инженер-исследователь Научно-производственного предприятия "Машпром", кандидат технических наук Александр Вопнерук;–

советник управляющего директора по научно-техническому развитию Нижнетагильского металлургического комбината, кандидат технических наук Анатолий Киричков;

главный научный сотрудник, заведующий лабораторией лазерной и плазменной обработки Института физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН, доктор технических наук Юрий Коробов;

управляющий Научно-производственным предприятием "Машпром", член-корреспондент Российской инженерной академии Александр Котельников;

главный научный сотрудник, заведующий отделом материаловедения и лабораторией механических свойств Института физики металлов имени М. Н. Михеева УрО РАН, член-корреспондент Российской академии наук, доктор технических наук Алексей Макаров.

Они занимались разработкой импортозамещающих материалов и технологии создания защитных композиционных покрытий на стенках кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок.

В номинации "За заслуги в области образования, культуры и искусства" премию вручат 5 претендентам, работавшим над созданием кинетического театра "Время чудес" для Екатеринбургского театра кукол. В число номинантов вошли:

архитектор Творческого объединения "Екатеринбургский художественный фонд" Александр Медведев;

главный художник Екатеринбургского театра кукол Юлия Селаври;

главный режиссер Екатеринбургского театра кукол, заслуженный артист РФ Евгений Сивко;

директор Екатеринбургского театра кукол, заслуженный работник культуры РФ Петр Стражников;

художественный руководитель Творческого объединения "Екатеринбургский художественный фонд", заслуженный работник культуры РФ Сергей Титлинов.

Еще 6 человек удостоены премии в номинации "За заслуги в области архитектуры и строительства" за реализацию проекта жилого района Солнечный:

руководитель службы инфраструктурных проектов территории "Жилой район "Солнечный" Форум-групп Павел Казанцев;

главный архитектор проекта "Жилой район "Солнечный" Форум-групп Мария Куликова;

первый заместитель генерального директора Форум-групп Сергей Мямин;

руководитель проекта "Жилой район "Солнечный" Форум-групп с 2008 по 2020 год Григорий Самсонов;

директор по девелопменту и развитию территории "Жилой район "Солнечный" Форум-групп Константин Щербаков;

руководитель службы перспективного развития территории "Жилой район "Солнечный" Форум-групп с 2012 по 2020 год Татьяна Ягупова.

Награды номинантам будет вручать глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Церемония пройдет в день основания города — 18 ноября. Отметим, премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Генина появилась в 1998 году. Ее вручают за профессиональный вклад в развитие столицы Свердловской области.

Напомним, в 2023 году Екатеринбург будет отмечать 300-летие. В администрации подготовили примерную программу празднования.