Главные вопросы горожан – о частичной мобилизации

Фото: Павел Ворожцов

За месяц на горячую линию Екатеринбургской гордумы обратились больше 600 жителей.

Всего с 30 сентября по 31 октября специалистам поступило 643 звонка. 60% обращений связаны с вопросами частичной мобилизации. Люди спрашивали о правилах призыва, мерах поддержки для военнослужащих и членов их семей, в частности, о денежном довольствии и единовременных выплатах. Большая часть обращений также касалась призыва лиц с хроническими заболеваниями.

Около четверти звонков поступило по вопросам социального обеспечения – назначение пособий и выплат, льгот для различных категорий населения.

В числе других волнующих горожан проблем – ЖКХ и благоустройство.

Наибольшую активность проявили екатеринбуржцы, зарегистрированные в других городах Свердловской области: 33% звонков поступило именно от них. В самой уральской столице телефоном горячей линии активно пользовались жители Ленинского района – 22%, Верх-Исетского и Чкаловского районов – по 12%.

Специалисты горячей линии оказывали не только информационную, но и реальную поддержку мобилизованным и их родственникам. Так, троих военнослужащих с серьезными хроническими заболеваниями, призванных в ходе частичной мобилизации, определили в госпитали для диагностики и лечения.

Кроме того, благодаря содействию Екатеринбургской городской Думы, удалось найти общий язык с приставами, которые в рамках исполнительного производства заблокировали банковские счета одного из мобилизованных. Его супруга не могла пользоваться деньгами, поступавшими на карты. В итоге арест был снят.

Напомним, горячая линия гордумы начала работу в конце сентября. Звонки принимаются по номерам: 304-17-59 и 304-17-26 в будни с 9:00 до 17:00.