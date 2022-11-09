Приемных детей в РФ будут зачислять в одну школу с братьями и сестрами

В 2021 году такое право обеспечили только родным братьям и сестрам. Фото: Павел Ворожцов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Семейный кодекс и ФЗ "Об образовании в России". Документом утверждается норма о приоритетном зачислении приемных детей в детсады и школы к братьям и сестрам, которые уже воспитываются в семье.

Документ был подготовлен членами "Единой России".

В пресс-службе Госдумы напомнили, что в 2021 году такое право обеспечили только кровным братьям и сестрам. При этом на приемных детей, и детей, которые находятся под опекой, эти нормы не распространялись. Новый закон должен устранить этот недочет.

"У нас сегодня, по статистике, 391 тысяча детей сирот и детей, которые остались без попечения родителей. При этом 351 тысяча как раз находится в семьях", — подчеркнула председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По мнению председателя комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, новый закон снизит административную нагрузку на семьи, в которых воспитываются приемные дети.