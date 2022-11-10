На Среднем Урале в Центре реабилитации животных УрГАУ спасли жизни тысячам питомцев

Ветеринары центра помогают больным бездомным или искалеченным животным. Фото: Полина Зиновьева

Больше трех тысяч жизней спасли сотрудники Центра реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ). В этом году учреждению исполнилось 10 лет, за это время многим подопечным помогли найти дом.

Пациентами центра стали бездомные искалеченные кошки, собаки, белки, ондатры, ежики, игуаны, мини-пиги, летучие мыши и ворон. Кто-то из питомцев получил травмы в ДТП, с кем-то жестоко обращались. Ветеринары центра оказывают всем профессиональную медицинскую помощь. Животных обследуют, лечат, вакцинируют, а также обрабатывают от паразитов и проводят стерилизацию, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Полина Зиновьева

"Создание Центра реабилитации животных 10 лет назад — это была уникальная история, совета спросить было не у кого. Но за все эти годы мы остались верны главным нашим целям: помощь бездомным животным и обучение студентов-ветеринаров, которые могут отследить весь путь лечения больного животного — от постановки диагноза до выздоровления. Я хочу поблагодарить всех сотрудников центра за их бескорыстный тяжелый труд и всех тех, кто на протяжении этого времени сопереживал нам и помогал решать наболевшую социальную проблему безнадзорных животных", — рассказала руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ Елизавета Скорынина.

Фото: Полина Зиновьева

Например, специалисты центра помогли вылечить и найти хозяев собаке, которая поступила с ранением бедра. Пса к зоодокторам привез дальнобойщик, он заметил хромающее животное на трассе. Собаку прооперировали, удалив инородное тело из бедренной кости. Врачи предположили, что четвероногого подстрелили. После спасения мохнатому пациенту нашли хозяев, он получил кличку Зус.

Кота Мирона врачи научили заново ходить. Его привезли к ветеринарам со сломанными лапами, он передвигался ползком. Оказалось, что переломы у кота были застарелые. Питомцу понадобилась операция и дальнейшая длительная реабилитация.

"Мирону ломали конечности заново и собирали на спицы, для того чтобы кости правильно срослись. После этого мы его буквально заново учили ходить и пользоваться лапами, а также восстанавливали мышцы, потому что они атрофировались. Сейчас Мирон нашел хозяев и живет в новом доме", — рассказала ветеринарный врач Центра реабилитации животных УрГАУ Елена Василько.

Фото: Полина Зиновьева

Сейчас в центре находится больше 70 подопечных, за каждым наблюдают врачи, а студенты УрГАУ ассистируют докторам на операциях, помогают делать перевязки и уколы пациентам. Таким образом учащиеся вуза получают опыт в лечении животных.

Кроме того, в центре спасения проводят для детей "Уроки добра". Школьникам рассказывают, как заботиться о питомцах. Также животные помогают в социализации детям с инвалидностью.

Фото: Полина Зиновьева

Организация существует за счет пожертвований, которые вносят неравнодушные жители. В этому году центр получил президентский грант, в рамках которого ветеринары могут бесплатно стерилизовать домашних животных малоимущих граждан.

Напомним, летом неравнодушные жители спасли истощенных лошадей из загородного клуба под Березовским.