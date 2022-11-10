Жителю отдаленной свердловской деревни вернули прописку

Жителя села Яшкино выписали из квартиры, когда он оставил ее на время паводка. Фото: Алексей Кунилов

Житель поселка Яшкино в Свердловской области едва не лишился единственного ветхого жилья. Администрация сельского поселения решила, что мужчина не проживает в квартире, которую ему ранее выдали по договору социального найма, а держит ее для получения жилищного сертификата, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Весной 2021 года село Яшкино из-за таяния льда оказалось отрезано от большой земли. Попасть в него можно было только по притокам реки Тавда, автомобильное движение было затруднено. Поскольку в Яшкино нет больницы и магазина, местный житель решил покинуть квартиру и на время перебраться к своей матери в соседнее село Таборы.

В мае 2021 года администрация Унже-Павинского сельского поселения провела проверку в квартире, отданной в соцнайм. Комиссия пришла к выводу, что прописанный в ней мужчина не следит за жильем, а держит его за собой для получения жилищного сертификата.

Администрация сельского поселения подала иск в Тавдинский районный суд, потребовав расторгнуть договор социального найма с жителем. В суде мужчина пояснил, что во время проверки находился у матери, так как в Яшкино он не мог получить необходимую медицинскую помощь. Кроме того, житель рассказал, что исправно оплачивает коммунальные услуги, заключил договор электроснабжения и собирался после паводка дальше жить в квартире. Несмотря на это, Тавдинский районный суд принял решение в пользу администрации.

Мужчина подал апелляцию в Свердловский областной суд. Он рассказал, что в похожей ситуации находятся все наниматели социального жилья в Яшкино, в сложных природных ситуациях они вынуждены покидать квартиры. Люди относятся к категории граждан, поставленных на учет для получения жилищных сертификатов. Суд высшей инстанции изучил материалы дела и отменил решение Тавдинского районного суда. Администрации Унже-Павинского сельского поселения отказали в удовлетворении требований, а жителю Яшкино вернули законное право проживания в квартире по договору социального найма.

Напомним, ранее жилищные сертификаты на Среднем Урале выдали двум молодым ученым УрФУ.