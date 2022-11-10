Наводнение в квартире: как возместить ущерб

При тушении пожара квартиры снизу могут пострадать от залива водой. Фото: Галина Соловьёва

Затопление квартиры – одна их самых распространенных неприятностей в многоэтажных домах. Виновниками ущерба могут быть как соседи, так и управляющая компания. Если в результате потопа квартира или имущество пострадали, виновник несет за это ответственность и обязан в полном объеме возместить собственнику (нанимателю) квартиры причиненный вред.

В Госюрбюро пришла пенсионерка, проживающая со своим сыном на третьем этаже новостройки. В сентябре 2021 года в квартире, расположенной этажом выше, случился пожар. Когда его тушили, вода протекла вниз, повредив потолок и пол в одной из комнат.

Пенсионерка пожаловалась в ЖЭУ-4. Там составили акт обследования квартиры, в котором зафиксировали последствия залива и указали его причины. Кроме того, пенсионерка обратилась к независимому эксперту для оценки стоимости ремонтно-восстановительных работ и необходимых для этого материалов. Эксперт оценил причиненный ущерб в 24 тысячи рублей. Собственник квартиры, в которой произошел пожар, добровольно возмещать стоимость причиненного ущерба отказался.

Юрисконсульт Госюрбюро подробно разъяснил пенсионерке порядок возмещения вреда в суде. Также было составлено исковое заявление, в котором отражены факт и масштаб затопления, характер повреждений, а также размер причиненного ущерба, затраты, связанные с работой эксперта, и судебные расходы.

В ходе судебного разбирательства факт пожара и повреждений, причиненных квартире снизу в ходе его ликвидации, нашел подтверждение.

Государственный пожарный надзор представил суду материалы об отказе в возбуждении уголовного дела. Основанием для такого решения послужило отсутствие вины в действиях собственника сгоревшей квартиры. Было установлено, что возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации электрического удлинителя. В результате тушения пожара было повреждено потолочное перекрытие и напольное покрытие в комнате истца площадью 8,2 кв. м.

Оценив доказательства, суд согласился с доводами истца о том, что ответчик обязан возместить причиненный ущерб, поскольку пожар возник в квартире, принадлежащей ему на праве собственности. Ответчик в судебном заседании не сумел доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба и опровергнуть размер заявленного к взысканию ущерба.

Судом требования истца удовлетворены, в его пользу взысканы денежные средства в счет возмещения ущерба, а также расходы, понесенные на проведение оценки размера ущерба, и судебные расходы.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

Убытки – это расходы, которые гражданин, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для его восстановления, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Причинитель вреда освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Вред – утрата, повреждение или ухудшение состояния имущества.

Законодателем установлена презумпция вины причинителя вреда, что подразумевает обязанность ответчика представить доказательства своей невиновности. Потерпевший доказывает факт причинения ущерба, размер причиненного вреда, а также факт того, что причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным возместить вред, является ответчик.

Акт о заливе квартиры – важный документ, имеющий доказательственное значение. Он фиксирует факт затопления, содержит описание повреждений и причину их возникновения.

Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена судебная защита гражданских прав. Таким образом, в случае отказа виновного лица возместить ущерб добровольно, он взыскивается в судебном порядке.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, кандидат юридических наук.

Врезка

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро в суд, получают удовлетворение. Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она может быть предоставлена, можно получить на сайте департамента по обеспечению деятельности мировых судей в Свердловской области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru. Офис Госюрбюро в Екатеринбурге расположен по адресу: ул. Малышева, 101, каб. 125, 126, 135 а. Телефон – 8 (343) 272–72–77.

Опубликовано в №207 от 11.11.2022