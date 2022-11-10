В Березовской ЦГБ членов семей мобилизованных граждан будут обслуживать вне очереди

Уведомление опубликовано на официальном сайте медучреждения. Фото: Владимир Мартьянов

Муниципалитеты Свердловской области продолжают вводить новые меры поддержки для граждан, чьи родственники были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Березовская центральная городская больница будет обслуживать членов семей мобилизованных в приоритетном порядке.

Уведомление опубликовано на официальном сайте медучреждения.

"В целях оказания социальной поддержки членам семей мобилизованных граждан в ГАУЗ СО "Березовская ЦГБ" организовано приоритетное медицинское обслуживание в рамках прохождения вне очереди профилактических осмотров и диспансеризации", — говорится в сообщении.

Напомним, что меры поддержки семьям мобилизованных граждан оказываются как на муниципальном, так и на областном уровнях. Ранее региональное правительство приняло решение о выделении единовременных выплат членам семей, в которых есть участники специальной военной операции или мобилизованные. Сумма компенсации на семью и каждого из детей составляет по 20 тысяч рублей. В бюджете региона на эти цели предусмотрели 300 миллионов рублей. Выплаты будут произведены не позднее 26 ноября.

Кроме того, депутаты Заксобрания Свердловской области внесли поправки в статью областного закона об образовании, согласно которым дети мобилизованных, обучающиеся в школе, будут обеспечены горячим питанием, а студенты колледжей и техникумов — питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем либо денежной компенсацией.

Также в регионе прорабатывают возможности отмены платы за детский сад для семей, где есть призванные на СВО. Решаются вопросы отдыха детей в осенние и зимние каникулы.

Читайте также:

Владимир Путин пообещал лично обсудить с россиянами вопросы поддержки мобилизованных.