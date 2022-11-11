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Общество
11 ноября 2022, 10:27

Губернатор Свердловской области досрочно направил 384 млн рублей на реконструкцию стадиона "Калининец"

  Валерия Белякова
Стадион "Калининец"

"Калининец" подготовят к международному фестивалю спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев досрочно направил субсидию 384,4 миллиона рублей на реконструкцию легкоатлетического стадиона "Калининец". Объект подготовят к Международному фестивалю студенческого спорта, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Необходимость в опережающем финансировании появилась в связи с высоким темпом производства работ", — отметил исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Реконструкцию стадиона ведут с осени 2021 года. Завершены работы по оборудованию главного поля. Уже построен крытый спортивный комплекс, его будут использовать в качестве ледовой арены. Там же установлены трибуны на 5000 мест, возведен административно-бытовой корпус.

Завершают ремонтные работы в бассейне и спортивных залах. В здании, где они расположены, сменили кровлю и внутренние инженерные сети. Стоимость проекта составила 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, распоряжение о проведении в Екатеринбурге международного фестиваля спорта подписал Президент России Владимир Путин. Ожидается, что мероприятие пройдет в столице Свердловской области с 19 по 31 августа. В состязаниях примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Планируется разыграть 189 комплектов медалей в 15 видах спорта. Для соревнований будут использовать объекты, которые возводили в регионе к Универсиаде. Речь идет о ДИВСе, Академии волейбола Н. В. Карполя, Дворце водных видов спорта, Дворце дзюдо, Центре художественной и эстетической гимнастики, Академии тенниса "Гринвич" и других площадках.

Областная газета Свердловской области

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