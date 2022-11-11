Евгений Куйвашев включен в состав федерального оргкомитета по проведению Годов российско-китайского сотрудничества

В 2023 году в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль спорта. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав федерального организационного комитета по подготовке и проведению Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В оргкомитет вошли 22 человека, возглавил его Дмитрий Чернышенко. Минспорт РФ займется организационно-техническими вопросами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

2022-й и 2023-й объявлены в РФ Годами российско-китайского сотрудничества. Распоряжение подписано Президентом России Владимиром Путиным. В Екатеринбурге в рамках международных мероприятий пройдет фестиваль университетского спорта, в котором примут участие команды из стран ШОС, БРИКС, СНГ.

Соревнования состоятся с 19 по 31 августа 2023 года. В 15 спортивных дисциплинах будут разыграны 189 комплектов медалей. Предварительно известно, что в состязаниях примут участие студенты 246 вузов из 94 стран мира, Россию будут представлять спортсмены из 23 высших учебных заведений. Ожидается больше 4 тысяч участников в возрасте от 17 до 26 лет, оценивать выступления будут около 700 судей. По оценкам организаторов, наблюдать за фестивалем будут около 250 тысяч зрителей.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев досрочно направил 384,4 миллиона рублей на реконструкцию стадиона "Калининец" в Екатеринбурге. Площадка включена в список объектов, где будут проводиться мероприятия Международного фестиваля спорта в 2023 году.