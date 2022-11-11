В Екатеринбурге приставы арестовали беспилотник должника

Судебные приставы Кировского района Екатеринбурга арестовали за долги беспилотный летательный аппарат, принадлежащий юрлицу. Организация задолжала по госконтракту 10,5 миллионов рублей свердловскому департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира.
Должника предупредили о возбуждении исполнительного производства. Несмотря на это, директор компании добровольно задолженность не гасил, сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.
Приставы выяснили, что организация, не оплатившая долг, занимается проектированием и сборкой малых летательных аппаратов. Сотрудники ФССП прибыли в офис компании, где описали один беспилотный авиационный комплекс, оснащенный системой управления и навигации, камерой-тепловизором, гиростабилизированной платформой, комплектом радиоэлектронного оборудования, наземной антенной, зарядным устройством.
Если в организации не погасят долг, арестованное имущество будет оценено и направлено на реализацию в территориальное управление Росимущества, где беспилотник выставят на торги.
Ранее судебные приставы помогли свердловчанке вернуть средства, которые ей задолжал бывший муж.