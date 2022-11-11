В Екатеринбурге приставы арестовали беспилотник должника

Арестованный беспилотник пустят с молотка на торгах. Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Свердловской области

Судебные приставы Кировского района Екатеринбурга арестовали за долги беспилотный летательный аппарат, принадлежащий юрлицу. Организация задолжала по госконтракту 10,5 миллионов рублей свердловскому департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Должника предупредили о возбуждении исполнительного производства. Несмотря на это, директор компании добровольно задолженность не гасил, сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы выяснили, что организация, не оплатившая долг, занимается проектированием и сборкой малых летательных аппаратов. Сотрудники ФССП прибыли в офис компании, где описали один беспилотный авиационный комплекс, оснащенный системой управления и навигации, камерой-тепловизором, гиростабилизированной платформой, комплектом радиоэлектронного оборудования, наземной антенной, зарядным устройством.

Если в организации не погасят долг, арестованное имущество будет оценено и направлено на реализацию в территориальное управление Росимущества, где беспилотник выставят на торги.

Ранее судебные приставы помогли свердловчанке вернуть средства, которые ей задолжал бывший муж.