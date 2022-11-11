16 ноября пройдет Прямая линия о защите прав ребенка

16 ноября (в среду) с 11:00 до 12:30 в "Областной газете" пройдет Прямая линия, приуроченная ко Всероссийскому дню правовой помощи детям.

На вопросы читателей, касающиеся нарушения и защиты прав детей, ответят представители Нотариальной палаты Свердловской области, областного управления Росреестра, Министерства социальной политики региона.

Эксперты расскажут о мерах поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, разъяснят, как защитить право ребенка на жилье и алименты, как провести сделку с недвижимостью, не ущемляя интересов несовершеннолетних, и другие.

Задать вопросы экспертам можно по телефонам: 8 800 30–20–455 (звонок по России бесплатный) или (343) 355-37-50.