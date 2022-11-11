На Среднем Урале зафиксировали еще 301 пациента с коронавирусом

В Москве зарегистрировали еще 925 пациентов с ковидом. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в России лабораторно подтвердили 5 554 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 301 приходится на Свердловскую область. В больницы доставили 1 248 россиян.

В Москве зарегистрировали еще 925 пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге — 328, а в Московской области — 205.

С начала пандемии коронавирусом в России заболели 21 489 074 человека, при этом пациенты выздоровели в 20 890 728 случаях. За прошедшие сутки победить болезнь смогли 6 213 пациентов, а 67 инфицированных скончались.

На Среднем Урале за последние 24 часа госпитализировано 63 человека, 312 — выздоровели, а 2 — умерли. Напомним, сутками ранее в Свердловской области было зарегистрировано 327 случаев заболевания.