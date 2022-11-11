В честь 300-летия Екатеринбурга выпустят памятную медаль

На лицевой стороне медали будут изображено здание администрации Екатеринбурга и надпись "300 лет". Фото: Галина Соловьева

Мэр уральской столицы Алексей Орлов учредил памятную медаль, посвященную 300-летию Екатеринбурга. Ее выпустят к середине 2023 года ограниченным тиражом и вручат жителям, внесшим значительный вклад в развитие города.

Согласно документу, подвеска медали будет отлита из латуни, а колодку обтянут лентой, окрашенной в цвета герба уральской столицы. На лицевой стороне — изображение здания администрации Екатеринбурга и надпись "300 лет", а на обратной — герб города, надпись "1723–2023" и логотип юбилея. Всем получателям медали также вручат удостоверения, уточняется на сайте мэрии Екатеринбурга.

Кандидатов будут отбирать заместители главы столицы Урала и руководители районных администраций, а решение о награждении примет Алексей Орлов.

Получить юбилейную медаль можно будет за заслуги в профессиональной и общественной деятельности или стаж работы не менее 20 лет в органах госвласти, местного самоуправления и иных организациях Екатеринбурга.

Читайте также:

Илья Марков рассказал о программе празднования 300-летия Екатеринбурга.