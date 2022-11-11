«Областная газета» «выросла» в рейтинге «Медиалогии»

Компания «Медиалогия» — ведущий российский онлайн-сервис для мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени – опубликовала топ-25 самых цитируемых медиа Свердловской области за III квартал 2022 года. Рейтинг продемонстрировал существенное улучшение позиций «Областной газеты». Издание «подросло» сразу на три строчки и теперь занимает 12-е место, опередив ОТВ-Екатеринбург, 4 канал, Уралинформбюро, «Вечерний Екатеринбург» и Интерфакс-Урал. Также у газеты лучшие позиции из всех медиа с госучастием.
В числе публикаций «ОГ», которые активно цитировались другими СМИ – «Пять шагов во Вселенную» (эксклюзивное интервью с космонавтом Сергеем Прокопьевым), «Клянусь верно служить народу» (статья об инаугурации губернатора Евгения Куйвашева), «Пожар взяли в окружение» (о тушении крупного пожара в районе деревни Большое Сидельниково) и другие. На материалы издания о территориях опережающего социально-экономического развития неоднократно ссылалось в своих пабликах Минэкономразвития РФ.
Портал «Областной газеты» в режиме «7 дней в неделю» оперативно публикует многие важные новости региона, включая эксклюзивные, которые неоднократно выходили на лидирующие позиции в агрегаторах федеральных новостей.
Самые цитируемые СМИ Свердловской области за III квартал 2022
№
СМИ
Категория
Индексцитируемости
1
Ura.ru
Информагентство
2 301,18
2
E1.ru
Интернет
333,52
3
Tagilcity.ru
Интернет
140,21é1
4
66.ru
Интернет
80,17é1
5
Комсомольская правда – Екатеринбург
Газета
73,93ê2
6
Европейско-Азиатские новости
Информагентство
60,29
7
Veved.ru
Интернет
48,90é1
8
КоммерсантЪ – Урал
Газета
35,23ê1
9
ИА Уральский меридиан
Информагентство
30,54
10
Mstrok.ru
Интернет
20,97é4
11
Pravdaurfo.ru
Интернет
20,93
12
«Областная газета»
Газета
19,75é3
На сегодняшний день «Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Ее продуктами пользуются ведущие коммерческие компании, федеральные и региональные государственные структуры. Более 79 тысяч издателей федерального и регионального уровня поставляют свой контент в режиме 24 х7. «Медиалогия» автоматически мониторит около 250 тысяч платформ, включающих более 2,4 млрд аккаунтов соцмедиа.
- Опубликовано в №208 от 12.11.2022