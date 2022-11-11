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Общество
11 ноября 2022, 23:30

«Областная газета» «выросла» в рейтинге «Медиалогии»

Компания «Медиалогия» — ведущий российский онлайн-сервис для мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени – опубликовала топ-25 самых цитируемых медиа Свердловской области за III квартал 2022 года. Рейтинг продемонстрировал существенное улучшение позиций «Областной газеты». Издание «подросло» сразу на три строчки и теперь занимает 12-е место, опередив ОТВ-Екатеринбург, 4 канал, Уралинформбюро, «Вечерний Екатеринбург» и Интерфакс-Урал. Также у газеты лучшие позиции из всех медиа с госучастием.

В числе публикаций «ОГ», которые активно цитировались другими СМИ – «Пять шагов во Вселенную» (эксклюзивное интервью с космонавтом Сергеем Прокопьевым), «Клянусь верно служить народу» (статья об инаугурации губернатора Евгения Куйвашева), «Пожар взяли в окружение» (о тушении крупного пожара в районе деревни Большое Сидельниково) и другие. На материалы издания о территориях опережающего социально-экономического развития неоднократно ссылалось в своих пабликах Минэкономразвития РФ.

Портал «Областной газеты» в режиме «7 дней в неделю» оперативно публикует многие важные новости региона, включая эксклюзивные, которые неоднократно выходили на лидирующие позиции в агрегаторах федеральных новостей.

Самые цитируемые СМИ Свердловской области за III квартал 2022

СМИ

Категория

Индексцитируемости

1

Ura.ru

Информагентство

2 301,18

2

E1.ru

Интернет

333,52

3

Tagilcity.ru

Интернет

140,21é1

4

66.ru

Интернет

80,17é1

5

Комсомольская правда – Екатеринбург

Газета

73,93ê2

6

Европейско-Азиатские новости

Информагентство

60,29

7

Veved.ru

Интернет

48,90é1

8

КоммерсантЪ – Урал

Газета

35,23ê1

9

ИА Уральский меридиан

Информагентство

30,54

10

Mstrok.ru

Интернет

20,97é4

11

Pravdaurfo.ru

Интернет

20,93

12

«Областная газета»

Газета

19,75é3

На сегодняшний день «Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Ее продуктами пользуются ведущие коммерческие компании, федеральные и региональные государственные структуры. Более 79 тысяч издателей федерального и регионального уровня поставляют свой контент в режиме 24 х7. «Медиалогия» автоматически мониторит около 250 тысяч платформ, включающих более 2,4 млрд аккаунтов соцмедиа.

  • Опубликовано в №208 от 12.11.2022 
Областная газета Свердловской области
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