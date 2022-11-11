«Областная газета» «выросла» в рейтинге «Медиалогии»

Компания «Медиалогия» — ведущий российский онлайн-сервис для мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени – опубликовала топ-25 самых цитируемых медиа Свердловской области за III квартал 2022 года. Рейтинг продемонстрировал существенное улучшение позиций «Областной газеты». Издание «подросло» сразу на три строчки и теперь занимает 12-е место, опередив ОТВ-Екатеринбург, 4 канал, Уралинформбюро, «Вечерний Екатеринбург» и Интерфакс-Урал. Также у газеты лучшие позиции из всех медиа с госучастием.

В числе публикаций «ОГ», которые активно цитировались другими СМИ – «Пять шагов во Вселенную» (эксклюзивное интервью с космонавтом Сергеем Прокопьевым), «Клянусь верно служить народу» (статья об инаугурации губернатора Евгения Куйвашева), «Пожар взяли в окружение» (о тушении крупного пожара в районе деревни Большое Сидельниково) и другие. На материалы издания о территориях опережающего социально-экономического развития неоднократно ссылалось в своих пабликах Минэкономразвития РФ.

Портал «Областной газеты» в режиме «7 дней в неделю» оперативно публикует многие важные новости региона, включая эксклюзивные, которые неоднократно выходили на лидирующие позиции в агрегаторах федеральных новостей.

Самые цитируемые СМИ Свердловской области за III квартал 2022

№ СМИ Категория Индексцитируемости 1 Ura.ru Информагентство 2 301,18 2 E1.ru Интернет 333,52 3 Tagilcity.ru Интернет 140,21é1 4 66.ru Интернет 80,17é1 5 Комсомольская правда – Екатеринбург Газета 73,93ê2 6 Европейско-Азиатские новости Информагентство 60,29 7 Veved.ru Интернет 48,90é1 8 КоммерсантЪ – Урал Газета 35,23ê1 9 ИА Уральский меридиан Информагентство 30,54 10 Mstrok.ru Интернет 20,97é4 11 Pravdaurfo.ru Интернет 20,93 12 «Областная газета» Газета 19,75é3

На сегодняшний день «Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Ее продуктами пользуются ведущие коммерческие компании, федеральные и региональные государственные структуры. Более 79 тысяч издателей федерального и регионального уровня поставляют свой контент в режиме 24 х7. «Медиалогия» автоматически мониторит около 250 тысяч платформ, включающих более 2,4 млрд аккаунтов соцмедиа.