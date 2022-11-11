Темы дня

Общество
11 ноября 2022, 18:31

Екатеринбуржцам предлагают выбрать главную маму города

конкурсантки

В прошлом году победительницей конкурса стала 39-летняя Екатерина Дьячкова. Фото: сайт конкурса "Главная мама Екатеринбурга"

В субботу, 12 ноября, в ЦК "Урал" состоится финал ежегодного конкурса "Главная мама Екатеринбурга". В 2022 году за победу борются 38 участниц. Жителям города предлагают выбрать фаворитку.

Тема 18-го конкурса: "Добро пожаловать на Урал".

"История Урала — это история великой России. Ее мощь, сила, достояние. Но для каждого жителя России Урал свой, особенный — промышленный, гостеприимный, царский, наделенный уникальным природным ландшафтом", — заявила организатор конкурса Марина Степура.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, самой молодой финалистке 26 лет, а самой взрослой — 49. В ходе конкурса мамы приняли участие в благотворительных акциях: они готовили еду, собирали вещи для малоимущих, смеси и средства гигиены для подопечных Детского хосписа, канцтовары для малышей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также игрушки для пациентов детского онкоцентра.

Жюри оценивало не столько внешние данные участниц, сколько их личностные качества: открытость, доброту и неравнодушие к чужим проблемам.

В финале мамы представят свои визитные карточки и костюм, придуманный и сделанный самостоятельно с учетом темы конкурса. Также екатеринбурженки продемонстрируют танцевальные таланты.

Проголосовать за главную маму Екатеринбурга можно на официальном сайте конкурса.

Напомним, что в прошлом году победительницей конкурса стала 39-летняя Екатерина Дьячкова.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.11.2022, 21:02 / Общество
Свердловчане могут привиться интраназальной вакциной от COVID-19 в ТЦ
11.11.2022, 20:16 / Общество
Членам семей мобилизованных свердловчан выплатили почти 258 млн рублей
11.11.2022, 19:32 / Общество
Добровольцы отправили 6,5 тонн гумпомощи свердловским мобилизованным
11.11.2022, 18:31 / Общество
Екатеринбуржцам предлагают выбрать главную маму города
11.11.2022, 18:04 / Общество
В России увеличат число обязательных дисциплин комплекса ГТО