Екатеринбуржцам предлагают выбрать главную маму города

В прошлом году победительницей конкурса стала 39-летняя Екатерина Дьячкова. Фото: сайт конкурса "Главная мама Екатеринбурга"

В субботу, 12 ноября, в ЦК "Урал" состоится финал ежегодного конкурса "Главная мама Екатеринбурга". В 2022 году за победу борются 38 участниц. Жителям города предлагают выбрать фаворитку.

Тема 18-го конкурса: "Добро пожаловать на Урал".

"История Урала — это история великой России. Ее мощь, сила, достояние. Но для каждого жителя России Урал свой, особенный — промышленный, гостеприимный, царский, наделенный уникальным природным ландшафтом", — заявила организатор конкурса Марина Степура.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, самой молодой финалистке 26 лет, а самой взрослой — 49. В ходе конкурса мамы приняли участие в благотворительных акциях: они готовили еду, собирали вещи для малоимущих, смеси и средства гигиены для подопечных Детского хосписа, канцтовары для малышей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также игрушки для пациентов детского онкоцентра.

Жюри оценивало не столько внешние данные участниц, сколько их личностные качества: открытость, доброту и неравнодушие к чужим проблемам.

В финале мамы представят свои визитные карточки и костюм, придуманный и сделанный самостоятельно с учетом темы конкурса. Также екатеринбурженки продемонстрируют танцевальные таланты.

Проголосовать за главную маму Екатеринбурга можно на официальном сайте конкурса.

Напомним, что в прошлом году победительницей конкурса стала 39-летняя Екатерина Дьячкова.