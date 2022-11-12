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12 ноября 2022, 16:50

В МЧС предупредили о гололедице на дорогах Свердловской области

  Валерия Белякова
Гололедица

13 ноября на Среднем Урале ожидаются снегопады. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области 13 ноября местами ожидаются снегопады, возможна гололедица на дорогах. Об этом предупреждают в региональном главке МЧС.

По данным спасателей, из-за осадков вероятно налипание снега на электрические провода.

"Просим граждан быть предельно аккуратными и бдительными!" — подчеркивают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По данным синоптиков, плюсовые температуры продержатся в регионе до вечера воскресенья. На следующей неделе в некоторых районах Свердловской области ожидается похолодание до -17 градусов.

Напомним, из-за перепадов температур на водоемах Среднего Урала не может сформироваться безопасный уровень льда. Сегодня сотрудникам МЧС пришлось спасать в Ревде подростков, провалившихся в воду.

Областная газета Свердловской области

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