Главной мамой Екатеринбурга 2022 года стала Мария Милованова

Мария Милованова выступала в конкурсе под номером 19. Фото: сайт конкурса "Главная мама Екатеринбурга — 2022"

В уральской столице выбрали главную маму 2022 года. Ей стала 42-летняя Мария Милованова, которая выступала под номером 19.

Поздравления с победой Мария Милованова опубликовала у себя в соцсетях.

"Я удачливый человек! Наша подруга — главная мама Екатеринбурга! Мы готовились, переживали, голос сорвали. Маша — ты лучшая!" — написала подруга Марии Миловановой Ольга.

Главная мама Екатеринбурга 2022 года работает психологом, воспитывает троих детей.

Фото: соцсети Марии Миловановой

Тема 18-го конкурса "Главная мама Екатеринбурга": "Добро пожаловать на Урал". До финала дошли 38 участниц.

Жюри оценивало не столько внешние данные, сколько личностные качества конкурсанток: открытость, доброту и неравнодушие к чужим проблемам. В финале мамы представляли свои визитные карточки и костюм, придуманный и сделанный самостоятельно с учетом темы конкурса. Также екатеринбурженки продемонстрировали танцевальные таланты.

Напомним, что в прошлом году победительницей конкурса стала 39-летняя Екатерина Дьячкова.