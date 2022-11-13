Темы дня

Общество
13 ноября 2022, 14:47

Россия выплатила беженцам с Донбасса и Украины более 11 млрд рублей

пункт временного размещения беженцев

В 2022 году Россия приняла 4,7 млн беженцев. Фото: Павел Ворожцов

Беженцам с территорий Донбасса и Украины, которые прибыли в Россию после 24 февраля, в качестве материальной помощи было выплачено более 11 млрд рублей. Об этом рассказали в силовых структурах.

"По решению Правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека. На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 млрд рублей", — сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах.

В 2022 году Россия приняла 4,7 млн беженцев, 710 тыс. из которых — дети.

Напомним, что в конце августа Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных и ежемесячных выплатах для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, беременных и семей с детьми, которые прибыли с Украины, из ДНР и ЛНР.  До этого глава государства поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям школьников в Донбассе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.11.2022, 17:46 / Общество
Одевайтесь теплее: к середине недели в Екатеринбурге похолодает до -18 °С
13.11.2022, 16:59 / Общество
Прокуратура Нижнего Тагила организовала проверку по факту травмирования школьницы во время турпохода
13.11.2022, 15:54 / Общество
На Среднем Урале продлили предупреждение о сильном снегопаде и гололедице
13.11.2022, 14:47 / Общество
Россия выплатила беженцам с Донбасса и Украины более 11 млрд рублей
13.11.2022, 13:50 / Общество
За сутки коронавирусом на Среднем Урале заразились менее 300 человек