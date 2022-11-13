Россия выплатила беженцам с Донбасса и Украины более 11 млрд рублей

В 2022 году Россия приняла 4,7 млн беженцев. Фото: Павел Ворожцов

Беженцам с территорий Донбасса и Украины, которые прибыли в Россию после 24 февраля, в качестве материальной помощи было выплачено более 11 млрд рублей. Об этом рассказали в силовых структурах.

"По решению Правительства РФ беженцам выплачивается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека. На сегодняшний день в общей сложности выплачено более 11 млрд рублей", — сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах.

В 2022 году Россия приняла 4,7 млн беженцев, 710 тыс. из которых — дети.

Напомним, что в конце августа Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных и ежемесячных выплатах для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, беременных и семей с детьми, которые прибыли с Украины, из ДНР и ЛНР. До этого глава государства поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям школьников в Донбассе.