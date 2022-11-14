В Кушве пожарный сделал предложение руки и сердца под звук сирены. Видео

Невеста — дознаватель в отделе надзорной деятельности. Фото: Галина Соловьева

Пожарный из Кушвы Валерий Елмашев сделал предложение коллеге под звук сирены и аплодисменты сослуживцев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Валерий Елмашев и Наталья Сапронова работают в структуре МЧС. Невеста — дознаватель в отделе надзорной деятельности.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Как рассказала Наталья, коллеги позвали ее сделать общее фото на фоне служебной машины. В этот момент пожарный вышел из кабины с букетом цветов и сделал предложение возлюбленной. Девушка согласилась. Она сказала, что романтический поступок жениха для нее стал неожиданностью.