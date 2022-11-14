Федеральная комиссия МВД проверяет работу свердловского гарнизона полиции

Комиссия будет работать в свердловском главке МВД до 10 декабря. Фото: Павел Ворожцов

Плановую инспекцию оперативно-служебной деятельности регионального гарнизона полиции проводит комиссия МВД, прибывшая в Екатеринбург из Москвы.

Проверяющих сотрудникам областного главка и территориальных ОВД на совещании в режиме видео-конференц-связи представил начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Мешков.

"Возглавляет коллектив прибывших из Москвы специалистов генерал-майор полиции Роман Зайцев. Основная задача комиссии — установить фактическое положение дел в сфере правопорядка", — сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Работать в Екатеринбурге комиссия будет до 10 декабря включительно. 19 ноября на Ленина, 17 сотрудники полиции проведут личный прием граждан. Жители смогут задать вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел. Для визита необходимо предварительно записаться по телефонам: (343) 358-82-32 или (343) 358-80-42.

Результаты инспекции будут известны позже.

Ранее личному составу полиции представили нового заместителя начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области.