Область на карте

Фото: Пресс-служба администрации Тугулымского ГО

Джунгли, тонкий лед и зимний сад – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

Ревда

В Ревде два подростка провалились под лед. Как сообщают «Городские вести», ребята по примеру взрослых решили порыбачить на местном пруду, но лед не выдержал их веса. Один из мальчиков выбрался на берег сам. Второго подростка попытались вытащить двое взрослых мужчин, оказавшихся неподалеку, в итоге они тоже очутились в воде. Очевидцы вызвали службу спасения. На место прибыли пятеро спасателей. Они добрались до пострадавших с помощью ручных пожарных лестниц и вытащили их.

Нижний Тагил

Более 230 тысяч кубометров ила подняли со дна Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле. Как сообщает интернет-газета «В Тагиле ру», реабилитация водохранилища ведется в рамках национального проекта «Экология». Водоем очищали в течение четырех месяцев – для этого на воду спустили земснаряд – в итоге расчищено свыше 50 гектаров дна. В связи с холодами работы приостановили, их продолжат следующей весной. Всего планируется собрать около полумиллиона кубометров донных отложений.

Яр (Тугулымский ГО)

В селе Яр отремонтировали мост через реку Пышма. Как пишет газета «Знамя труда» со ссылкой на главу муниципалитета Николая Черепанова, путепровод расположен на участке дороги, связывающей небольшие села с ближайшим крупным поселком Юшала.

Старый деревянный мост был построен в 2006 году, но за 15 лет он пришел в аварийное состояние. На новую переправу было выделено 3,4 миллиона рублей из резервного фонда Свердловской области.

Это уже третий в городском округе мост, который вводят в эксплуатацию в этом году – ранее были сданы 117-метровый пешеходный мост в Заводоуспенском и автомобильный мост в деревне Лучинкина.

Фото: Пресс-служба администрации Тугулымского ГО

Верхняя Сысерть (Сысертский ГО)

В поселке Верхняя Сысерть появилась стационарная площадка для раздельного сбора отходов. Как сообщают «Сысертские вести», ее установила местная компания-переработчик. В контейнеры можно сдать чистые, рассортированные отходы: пластик, макулатуру, стекло. Ранее аналогичные площадки появились в самой Сысерти, пишет СМИ.

Верхняя Пышма

В городе открылся новый Дом детского творчества. Как пишет городской портал «8 район», в трехэтажном здании разместились восемь кабинетов для занятий, просторный актовый зал, в холле третьего этажа обустроили зимний сад. Сейчас местные жители выбирают название для нового объекта.

В новом здании смогут заниматься 300 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Основные направления – это танцы (в том числе – новое отделение хип-хопа), шахматы, конструкторское бюро, рисование, лепка, авторская песня и вокальные занятия, декоративно-прикладное искусство. Также там будет проходить языковая и социальная адаптация детей мигрантов.

Верхняя Синячиха (Алапаевский район)

В поселке Верхняя Синячиха теперь есть свои «Джунгли». Детская спортивная площадка с таким названием была установлена в рамках программы инициативного бюджетирования, пишет «Алапаевская искра». Площадка стала продолжением веревочного парка, открытого в поселке в прошлом году. Это одноуровневый комплекс, состоящий из шести башен-платформ с семью переходами в сетке. Здесь есть три лабиринта через объемные фигуры льва, страуса, крокодила, бегемота и пантеры, а также две панели скалодромов. Площадка доступна детям с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Пресс-служба администрации ГО Верхняя Пышма

Карпинск

В Карпинске выбрали подрядчика, который займется строительством городской бани. Контракт на сумму чуть более 89 миллионов рублей был заключен с компанией из Екатеринбурга, сообщает «Вечерний Карпинск».

Как пишет СМИ, здание нынешней помывочной пришло в негодность, физический износ конструкции здания и инженерных сетей составляет почти 70 процентов. Строительство новой бани пройдет в два этапа, его должны закончить до 1 декабря 2024 года.

Арти

В поселке Арти школьный автобус протаранил частный дом. Как сообщил «Красноуфимск Онлайн» со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области, водитель автобуса превысил скорость, и его занесло на скользкой дороге.

Петляя, автобус задел два автомобиля и врезался в постройки на территории частного жилого дома. К счастью, детей в автобусе во время аварии не было, водители машин и хозяева дома также не пострадали. ГИБДД проводит проверку.

Фото: УГИБДД по Свердловской области