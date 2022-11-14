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Общество
14 ноября 2022, 16:48

В сеть утекли данные нескольких миллионов пользователей сервиса Whoosh

  Валерия Белякова
Самокат

Утечка данных произошла по вине сотрудника кикшеринговой компании. Фото: Галина Соловьева

Хакеры взломали кикшеринговый сервис Whoosh. В сеть просочились данные нескольких миллионов пользователей самокатов. Утечку выявила служба информационной безопасности компании, сообщили "Областной газете" в пресс-службе сервиса.

"Вследствие грубого нарушения установленных в компании правил и процедур одним из сотрудников злоумышленники получили доступ к части первичных данных нескольких миллионов клиентов", — рассказали в кикшеринговой компании.

В сервисе уточнили, что хакеры не смогли получить доступ к аккаунтам пользователей, в которых содержатся данные о поездках и транзакциях, из-за высокого уровня безопасности системы.

Утечка информации произошла по вине одного из сотрудников. Сейчас он уволен. В компании началась служебная проверка.

"Мы обратились в правоохранительные органы для дальнейшего расследования инцидента", — резюмировали в пресс-службе сервиса.

Напомним, в Екатеринбурге кикшеринговые компании приостановили деятельность на зимний период. Известно, что в 2023 году в столице Свердловской области появится разметка для самокатов, которые, согласно ПДД, теперь имеют особый статус и считаются средствами индивидуальной мобильности.

Областная газета Свердловской области

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