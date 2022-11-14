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14 ноября 2022, 18:42

Владимир Путин удостоил госнаградами двух свердловчан

Владимир Путин

Глава государства впервые присвоил почетное звание "Мать-героиня". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал 14 ноября указ о награждении государственными наградами РФ — в списке двое свердловчан. Кроме того, глава государства впервые присвоил почетное звание "Мать-героиня".

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были удостоены главный научный сотрудник ФГБУН "Институт металлургии УрО РАН" Борис Гельчинский и доцент кафедры УрФУ, кандидат технических наук Валентина Голубева.

Почетное звание "Мать-героиня" Владимир Путин присвоил супруге главы Чечни Медни Кадыровой, а также Ольге Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа. В семье Кадыровых воспитывается 14 детей, а в семье Дехтяренко — 10.

Напомним, звание "Мать-героиня" было учреждено Президентом РФ в середине августа 2022 года. В конце того же месяца Правительство утвердило выплату матерям-героиням в размере 1 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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Владимир Путин удостоил госнаградами двух свердловчан