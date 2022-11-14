Арамиль посвежеет

Исторический момент: дан старт самой масштабной в муниципалитете стройке. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Арамиле началось строительство новых очистных сооружений. Объект возведут по соглашению правительства Свердловской области, администрации города и АО «Водоканал Свердловской области». В торжественной церемонии закладки камня приняли участие министр энергетики и ЖКХ области Николай СМИРНОВ, глава городского округа Марина МИШАРИНА и генеральный директор АО «Водоканал Свердловской области» Андрей ПИПКО.

Прописали особое меню

Очистные сооружения в Арамиле были запущены в работу в середине 80-х годов прошлого века. Все это время они работали без капитального ремонта. В итоге 90 процентов оборудования износилось и перестало отвечать современным технологическим требованиям. Очистные не справлялись с поступающими объемами стоков, в которых оставались взвешенные вещества, азот, фосфор. На неудовлетворительное состояние объекта не раз обращала внимание прокуратура.

Объекту требовалась полная техническая модернизация, однако обновить его в одиночку муниципалитету было не под силу. Выходом стало государственно-частное партнерство.

В строительстве новых очистных сооружений задействованы бюджеты всех уровней власти и «Водоканал Свердловской области». Общая стоимость проекта составляет 2,1 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда направлены из Фонда национального благосостояния по так называемому «инфраструктурному меню». В рамках этой программы регион получил федеральные средства по ставке не более 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Это позволило снизить нагрузку на бюджет и провести работы в максимально сжатые сроки.

Построят к 2028 году

Как сообщил глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов, этот проект – один из крупнейших в области по водоочистке.

– При его строительстве будут использоваться самые современные технологии, соответствующие мировым стандартам, но с использованием отечественного оборудования, – отметил он. – Главная технология – система очистки с помощью мембранных биореакторов.

Работы пройдут в три этапа и полностью завершатся к 31 декабря 2028 года. Новые очистные смогут перерабатывать до пяти тысяч кубометров сточных вод в сутки.

– Это полностью обеспечит потребности Арамиля не только на сегодняшний день, но и на перспективу, выведет город на новый экологический уровень и позволит стабильно обеспечивать горожан качественными коммунальными услугами, – отметил генеральный директор АО «Водоканал Свердловской области» Андрей Пипко.

Глава Арамиля Марина Мишарина добавила, что благодаря новым очистным город станет более привлекательным для инвесторов, что будет способствовать дальнейшей застройке и развитию территории. Кроме того, проект позволит оздоровить городскую среду и улучшить экологическое состояние реки Исеть.

Также ожидается, что закладываемые в проекте мощности смогут обеспечить не только насущные проблемы городского округа, но и нагрузки уже в рамках агломерации большого Екатеринбурга.

Кстати Очистные в Арамиле – не первый проект, который реализуется в рамках «инфраструктурного меню». Летом благодаря этому механизму началась модернизация котельной в Первоуральске, а в сентябре – строительство котельной в Каменске-Уральском.