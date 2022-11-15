В Екатеринбургском зоопарке в семье ленивцев появился малыш

Малыш-ленивец большую часть времени проводит с мамой. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Двупалые ленивцы из зоопарка Екатеринбурга в очередной раз стали родителями. У пары появился малыш.

Потомством обзавелись самец Бой и самка Ляля. Имя детенышу пока не дали. Маленький ленивец большую часть времени находится с мамой, "прячась в ее длинной шерсти", рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

"Ляля очень заботливая мама и всячески оберегает и опекает свое потомство", — уточнили в зоопарке.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Ленивцы появились в зоопарке Екатеринбурга в 2008 году, их привезли из Южной Америки. Ежегодно в семье Боя и Ляли рождается по одному детенышу.

Ленивцы очень медлительные. Их скорость передвижения всего 38 метров за день. Питаются они ягодами, листьями, молодыми побегами растений, иногда насекомыми. Животные хорошо плавают. Большую часть жизни ленивцы проводят на ветвях деревьев.

Напомним, ранее в Екатеринбургском зоопарке медведи, еноты и барсуки легли в спячку.