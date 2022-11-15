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Общество
15 ноября 2022, 11:47

На Среднем Урале расширили возможности использования областного маткапитала

  Валерия Белякова
Дети

Средства областного маткапитала разрешили использовать на оплату обучения детей в частных организациях. Фото: Полина Зиновьева

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области сегодня на очередном заседании приняли изменения в закон "Об областном материнском (семейном) капитале", расширив его возможности использования. Теперь средства разрешатся тратить на оплату образования детей в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей (ИП).

"До сегодняшнего дня маткапитал можно было использовать на обучение детей в государственных организациях, имеющих основной вид деятельности образовательный. Добавили изменения в закон, предполагающие возможность расхода маткапитала на обучение в организациях, у которых образование не является основным видом деятельности, но при этом есть лицензия на образование", — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. 

Средства регионального маткапитала также разрешается тратить на обучение детей у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность. 

"Дается дополнительная возможность семье направить эти средства на получение образовательных услуг в организациях, которые стоят за рамками государственной муниципальной школы. Основное требование: иметь лицензию на образовательную деятельность. Есть ситуации, когда в небольших городах нет крупных образовательных организаций, но есть лицензированные организации, дающие возможность изучения дополнительных программ", — уточнил председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин. 

Напомним, ранее в России была продлена программа федерального материнского капитала до конца 2026 года. 

Областная газета Свердловской области

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