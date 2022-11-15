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15 ноября 2022, 12:43

Свердловские парламентарии утвердили новые границы Академического района Екатеринбурга

Академический

В состав Академического района не входили Институт металлургии и теплофизики, а также ТЭЦ "Академическая". Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Заксобрания Свердловской области 15 ноября приняли поправки в региональный закон, определяющий границы 8-го района Екатеринбурга — Академического. Внесение изменений не потребует дополнительных бюджетных расходов.

Выступая на заседании регионального парламента, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в предыдущей редакции закона в состав Академического района не входили Институт металлургии и теплофизики, а также ТЭЦ "Академическая". Как пояснил глава города, эти объекты находятся на нечетной стороне улицы Амундсена и формально относились к Ленинскому району.

Согласно поправкам, восточная граница Академического пройдет по улице Академика Вонсовского, затем по улице Исследователей, Складскому проезду и улице Мостовой.

Областная газета Свердловской области

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