Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек

Население Земли может достигнуть отметки в 9 млрд человек к 2037 году. Фото: Владимир Мартьянов

Организация объединенных наций (ООН) объявила, что 15 ноября 2022 года население Земли достигло 8 млрд человек. Число людей на планете увеличилось на 1 млрд за 12 лет.

Такой рост связан с увеличением продолжительности жизни человека благодаря улучшению качества медицины, питания и гигиены, сообщается на сайте ООН.

"Эта веха — повод отпраздновать наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и значительно снизили уровень материнской и детской смертности", — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Больше всего людей живет в Китае и Индии: 1,43 млрд человек (17,9% от всего населения планеты) и — 1,42 млрд человек (17,8%) соответственно.

По оценкам специалистов, население Земли может вырасти до 9 млрд человек к 2037 году. Пика в 10,4 млрд человек население планеты достигнет в 2080-х годах и останется на этом уровне до 2100 года.