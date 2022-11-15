В центре Нижнего Тагила появится понтонный мост

Фото: Павел Ворожцов

Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» приступили к комплексным инженерным изысканиям на нижнетагильском пруду. Работы проводятся в преддверии реализации проекта по строительству понтонного моста. Новая 820-метровая переправа свяжет два благоустроенных участка набережной. Идея возвести плавучий переход принадлежит губернатору Евгению КУЙВАШЕВУ. Это будет первый подобный объект в регионе.

Оптимальный вариант

Семь лет назад в Нижнем Тагиле, рядом с цирком, открылся первый благоустроенный участок набережной, получивший название «Тагильская лагуна». В 2021 году аналогичный участок – «Тагильская лагуна-2» – открылся у городского Дворца детского и юношеского творчества. Облагороженные зоны находятся на расстоянии двух километров друг от друга. Для удобства горожан власти планировали связать их единым пешеходным маршрутом. Но сделать это оказалось проблематично.

– Между зонами находятся коммунальные объекты – насосная станция «Водоканала-НТ», водозабор предприятия «ЕВРАЗ НТМК». Сносить их мы не имеем права, поэтому было необходимо найти нестандартное решение. Мост на понтонах, который в ходе июльского визита в наш город предложил построить губернатор, стал самым оптимальным вариантом, – пояснил заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Кроме решения чисто практической задачи новый мост еще и визуально украсит город. Плюс пешеходная переправа прямо по глади пруда непременно привлечет туристов, отмечает мэр Владислав Пинаев. Подобных сооружений в Свердловской области на сегодняшний день нет.

На якорь поставят

Понтонный мост протянется от отеля «Демидов Плаза» до Дворца детского и юношеского творчества – благоустроенные участки набережной как раз прилегают к ним. Как сообщили «ОГ» в «Тагилгражданпроекте», комплексные инженерные изыскания будут проведены до конца года. Специалисты учреждения изучат флору городского пруда и фауну береговой линии, возьмут на химический анализ поверхностные воды на предмет загрязнения, оценят гидрометеорологические условия.

Расходы на исследования составят чуть больше миллиона рублей. На их основании в 2023 году будет разработан проект строительства моста, а с 2024-го начнется его возведение.

По данным пресс-службы мэрии, стоимость объекта составит 120 млн рублей. Длина сооружения – 820 метров, ширина – три метра. Мост будет стоять на буронабивных десятиметровых сваях с максимальной нагрузкой свыше 50 тонн и крепиться якорной цепью. На мосту планируется организовать шесть смотровых зон и пять площадок выхода на прибрежную территорию.

Замостим всё В этом году в Нижнем Тагиле было реализовано несколько «мостовых» проектов. Отремонтирован мост через реку Малую Кушву в черте города и путепровод в прилегающем поселке Серебрянке. Открылось движение на восстановленных участках моста по улице Циолковского, реконструкция сооружения продолжается. Главным же событием стало открытие 434-метрового автомобильного моста через городской пруд, строительство которого шло два года. Расходы на его возведение составили почти 5 млрд рублей, он стал подарком тагильчанам к 300-летию города.