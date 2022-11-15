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15 ноября 2022, 17:42

Глава Ревды поблагодарила мужчин, спасших провалившихся под лед подростков

  Валерия Белякова
Водоем

В Ревде в субботу утром двое подростков провалились под лед. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Глава Ревды Татьяна Клепикова выразила признательность мужчинам, которые помогли спасти провалившихся под лед подростков. На помощь пострадавшим пришли двое местных жителей и четыре сотрудника 65-й пожарно-спасательной части.

"Выражаю благодарность и глубокую признательность Косареву Роману Алексеевичу и Мансурову Раису Мухамадиевичу, а также сотрудникам 65-й ПСЧ: Стерхову Василию Сергеевичу, Малькову Виктору Анатольевичу, Матвееву Николаю Александровичу, Некрасову Павлу Андреевичу за проявленное мужество, неравнодушие к чужой беде, активную гражданскую позицию и профессионализм, проявленные при спасении подростков, которые 12.11.2022 провалились под лед в Совхозном", — написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Татьяна Клепикова.

Глава городского округа обратила внимание родителей на то, что детям стоит напоминать об опасности нахождения на тонком льду и рассказывать правила безопасного поведения в период ледохода и паводка.

"Не забывайте, что несчастье легче предупредить, чем принимать героические меры для его устранения. Помните: выполнение элементарных мер предосторожности на льду — залог вашей безопасности!" — отметила Татьяна Клепикова.

Напомним, два подростка провалились под лед на водоеме в Ревде утром 12 ноября. Один мальчик сумел выбраться сам, на помощь другому бросились два местных жителя. Лед их тоже не выдержал, всех пострадавших в итоге спасли сотрудники ревдинской пожарной части.

Областная газета Свердловской области

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