Закон о едином пособии на детей принят Госдумой РФ

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого ребенка. Фото: Галина Соловьева

Нижняя палата парламента приняла во II и III чтениях закон о едином пособии для граждан, имеющих детей. Он объединит ряд уже действующих выплат, в том числе в связи с рождением и воспитанием ребенка.

"Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Единое пособие будет включать ежемесячные выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребенком для граждан, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплаты на малышей до 3 лет, а также семьям с детьми от 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет. Размер выплаты будет зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

"Еще одно важное решение — семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка", — передает слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

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