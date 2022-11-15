Ни снять, ни положить

В октябре на главном фасаде здания в Рефтинском демонтировали уличный банкомат. Сейчас исчез и логотип. Фото: Из личного архива Юрия Сухарева

В «ОГ» поступило обращение от жителей поселка Рефтинский. В октябре у них закрылось отделение Сбербанка – одно из двух в населенном пункте. Чтобы оплатить коммунальные услуги или снять наличные, жителям южной части Рефтинского теперь приходится идти в офис на другом конце поселка. Сельчане просят сохранить отделение. Подписи под обращением оставили 85 человек. С проблемой разбиралась корреспондент Ольга БЕЛОУСОВА.

За наличкой – пешком

В поселке Рефтинский, где живет чуть больше 15 тысячи человек, работало два отделения «Сбербанка» – на улице Гагарина и Молодежной. Основной офис на Гагарина с круглосуточным банкоматом принимает клиентов и сегодня, по будням с 9 до 18 часов. А офис на Молодежной с уличным банкоматом внезапно закрылся. Как пояснили сельчанам сотрудники – в связи с его нерентабельностью. С фасада здания уже сняли вывеску, а нишу для банкомата заварили металлическим листом. Людей это обеспокоило.

«Это отделение нам просто необходимо. Поселок разросся, расстояние от домов частного сектора до отделения по улице Гагарина составляет без малого три километра. При неразвитом пассажирском транспорте закрытие офиса – серьезная проблема, – пишут рефтинцы в письме «ОГ». – У нас много людей пенсионного возраста, которые ходили на Молодежную снять пенсию или оплатить коммунальные услуги. Многие вообще не умеют пользоваться электронными банковскими сервисами. А кто-то, опасаясь мошенников, просто предпочитает по всем вопросами приходить в офис лично. Как теперь это делать?»

Банкомат «Сбербанка» есть в здании продуктового магазина – недалеко от закрытого отделения. Но снять деньги в нем можно лишь в часы работы торговой точки – с 8 утра до 10 вечера. Этого, по словам жителей, недостаточно.

– У банкомата в магазине все время ажиотаж, несколько раз сталкивалась с тем, что он не работает, – сетует пенсионерка Раиса Берсенёва. – В банковской службе поддержки мне посоветовали установить мобильное приложение и все вопросы решать «онлайн». Купила себе смартфон, кое-как установила с помощью внука. Но ведь не все старики умеют пользоваться пластиковой карточкой и интернетом, да и банкнот мобильное устройство не выдает.

Тотально закрывают

Наличие проблемы подтвердили в Общественной палате и администрации Рефтинского. Глава муниципалитета Наталья Мельчакова сообщила, что в адрес управляющего Свердловским отделением ПАО Сбербанк Владислава Шиленко направлено письмо с просьбой возобновить работу дополнительного офиса – хотя бы по сокращенному графику.

Вчера вечером в администрацию пришел ответ о том, что решение о закрытии офиса уже принято. Связано это с тем, что частота посещения офиса снизилась, клиенты все чаще выбирают безналичный расчет и пользуются мобильными приложениями.

– Полный спектр банковских услуг клиенты при необходимости могут получить в ближайшем офисе по улице Гагарина, – пояснили в банке. Также сельчанам, в том числе маломобильным, порекомендовали пользоваться альтернативными вариантами, не требующими систематического посещения офисов. В их числе – управление счетом через онлайн-приложение, услуга «Автоплатеж», услуга «СМС-банк» и другие.

Между тем о закрытии отделений и банкоматов «Сбербанка» сообщают жители и других населенных пунктов области.

– В Ревде пару месяцев назад закрыли помещение с тремя банкоматами в самом людном месте – рядом с центральным рынком, на перекрестке улиц Горького-Кошевого. Еще один банкомат пропал из супермаркета на улице Ковельская, – говорит Елена Вальченко. – А в главном городском офисе «Сбербанка» по улице Мира второй этаж вообще сдают в аренду фитнес-центру.

В начале года закрылся офис в Заречном районе Краснотурьинска – там оставили только банкоматы. Закрылось отделение и в одном из районов Ивделя – поселке Гидролизный. На сегодняшний день на весь город приходится всего одно отделение «Сбербанка».

Как изменилось за этот год количество дополнительных офисов и банкоматов в целом по Свердловской области – неизвестно.

Общая тенденция Тенденцию к сокращению количества отделений банков (в том числе – и «Сбербанка») в стране подтверждают в Центробанке. Согласно статистическим данным на сайте регулятора cbr.ru, только в сентябре Сбербанк сократил сеть на 527 офисов – до 12,4 тысячи. А с апреля это количество сократилось на 802 единицы.