Российских бизнесменов защитят от необоснованного уголовного преследования

Подобные меры уже были введены в отношении других категорий предпринимателей. Фото: Владимир Мартьянов

Госдума РФ 15 ноября приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Автор инициативы, член Комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко считает, что этот документ позволит создать в стране благоприятный деловой климат и снизить риски при ведении бизнеса.

В документе сказано, что граждане, которые впервые совершили преступление в сфере незаконного предпринимательства, банковской деятельности или уклонения от репатриации валютной выручки, смогут избежать уголовного наказания, возместив потерпевшей стороне ущерб. В таком случае бизнесмену-нарушителю предстоит выплатить сумму в три раза превышающую доход от преступления.

Автор законодательной инициативы отмечает, что возможность избежать таким образом уголовного преследования уже есть у определенных групп предпринимателей.

"Мы предлагаем расширить перечень лиц, для которых станет возможно возмещение ущерба вместо наступления уголовной ответственности. Это позволит охватить особо крупные размеры доходов и средств по указанным преступлениям, даст возможность обеспечить защищенность прав граждан, а также повысит поступление компенсационных средств в федеральный бюджет", — передает слова Игоря Антропенко пресс-служба нижней палаты парламента.