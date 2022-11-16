В Свердловскую область пришли 15-градусные морозы

Морозы в Свердловской области ожидаются до конца недели. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области зафиксировано снижение температуры. На севере региона столбики термометров ночью местами опустились до -26 градусов.

В Екатеринбурге отмечались 20-градусные морозы, такие данные приводит Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня жители столицы Среднего Урала с утра снова жаловались на пробки и высокие цены на такси. Из-за прошедших ранее снегопадов в городе складывается непростая дорожная ситуация. В часы пик пассажиры отмечают перебои в работе общественного транспорта. Заминки происходят в том числе из-за ДТП. В частности, сегодня утром на улице Советской из-за столкновения двух автомобилей в вынужденном простое оказались трамваи.

Фото: читатель "Областной газеты"

Фото: читатель "Областной газеты"

По данным синоптиков, похолодание на Среднем Урале продолжится. Сегодня ночью местами ожидается понижение температуры до -24 градусов, на сервере региона — до -30.

Напомним, снегопад в Свердловской области начался в воскресенье днем. Рабочая неделя для жителей Екатеринбурга стартовала с 9-балльных пробок. На уборку дорог региона было выведено 277 единиц техники.