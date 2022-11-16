Темы дня

Общество
16 ноября 2022, 10:33

В Свердловскую область пришли 15-градусные морозы

  Валерия Белякова
Морозный Екатеринбург

Морозы в Свердловской области ожидаются до конца недели. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области зафиксировано снижение температуры. На севере региона столбики термометров ночью местами опустились до -26 градусов. 

В Екатеринбурге отмечались 20-градусные морозы, такие данные приводит Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня жители столицы Среднего Урала с утра снова жаловались на пробки и высокие цены на такси. Из-за прошедших ранее снегопадов в городе складывается непростая дорожная ситуация. В часы пик пассажиры отмечают перебои в работе общественного транспорта. Заминки происходят в том числе из-за ДТП. В частности, сегодня утром на улице Советской из-за столкновения двух автомобилей в вынужденном простое оказались трамваи.

Фото: читатель "Областной газеты"
Фото: читатель "Областной газеты"

По данным синоптиков, похолодание на Среднем Урале продолжится. Сегодня ночью местами ожидается понижение температуры до -24 градусов, на сервере региона — до -30.

Напомним, снегопад в Свердловской области начался в воскресенье днем. Рабочая неделя для жителей Екатеринбурга стартовала с 9-балльных пробок. На уборку дорог региона было выведено 277 единиц техники.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.11.2022, 10:33 / Общество
В Свердловскую область пришли 15-градусные морозы
16.11.2022, 10:11 / Культура
В столице Урала стартовал фестиваль-лаборатория "Колесо"
16.11.2022, 09:40 / Общество
В здании свердловского министерства потушили пожар
15.11.2022, 21:33 / Спорт
"Автомобилист" одержал первую в сезоне сухую победу и вышел на чистое первое место в Восточной конференции
15.11.2022, 21:19 / Общество
Российских бизнесменов защитят от необоснованного уголовного преследования