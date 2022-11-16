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16 ноября 2022, 15:12

Михаил Мишустин потребовал от Роструда обеспечить сохранение рабочих мест за мобилизованными

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин провел 16 ноября рабочую встречу с главой Роструда Михаилом Иванковым. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел 16 ноября рабочую встречу с главой Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаилом Иванковым. Председатель кабмина призвал контролировать сохранение рабочих мест за мобилизованными.

"По поручению Президента у нас достаточно оперативно вышло постановление Правительства, которое гарантирует за всеми, кто был мобилизован с 21 сентября, сохранение рабочих мест. Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, для того чтобы люди могли получить любую необходимую информацию. И соответственно, необходимо, чтобы работники четко знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями, чтобы служба все это делала", — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

Михаил Иванков отметил, что Роструд запустил горячую линию для мобилизованных россиян, на которую поступило уже более 3 тысяч звонков. Чаще всего обращаются работодатели с вопросами о процедуре сохранения мест.

Также в службе по труду и занятости приняли более 60 обращений, связанных с нарушением прав работников. Михаил Мишустин поручил оперативно реагировать на подобные жалобы и защитить права военнослужащих.

Напомним, закон о трудовых гарантиях для мобилизованных был подписан в начале октября. В документе указано, что за гражданами сохранятся их рабочие места. Кроме того, идет трудовой стаж, несмотря на то, что "прохождение гражданской службы приостанавливается, денежное содержание не начисляется и не выплачивается".

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