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Общество
16 ноября 2022, 16:01

Глава МВД РФ рекомендовал регионам ввести льготы для дружинников

  Валерия Белякова
Удостоверение народного дружинника и повязка

Министр предложил регионам ввести льготы и компенсации для народных дружинников. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Министр внутренних дел РФ призвал глав регионов ввести меры поддержки для дружинников, помогающих обеспечивать охрану правопорядка на улицах. Речь идет о льготах и компенсациях со стороны субъектов.

"Главам регионов рекомендовано принять дополнительные меры по введению компенсаций и льгот. Надеюсь на понимание с их стороны", — отметил Владимир Колокольцев во время "правительственного часа" в Совете Федерации.

Глава МВД РФ подчеркнул, что одной из приоритетных задач работы органов внутренних дел является предупреждение уличной преступности. По данным министра, к охране правопорядка привлекаются представители общественных объединений и казачества.

В дружинники идут "благодаря неравнодушной позиции субъектов", рассказал Владимир Колокольцев. По его словам, в Белгородской области оплачивают дежурства общественников за счет бюджета региона. В некоторых районах Воронежской области для дружинников ввели бесплатный проезд в общественном транспорте и освободили их от уплаты земельного налога.

Напомним, в Свердловской области с сентября 2022 года в школах появились более 500 дружин юных огнеборцев.

Областная газета Свердловской области

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