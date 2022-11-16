Глава МВД РФ рекомендовал регионам ввести льготы для дружинников

Министр предложил регионам ввести льготы и компенсации для народных дружинников. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Министр внутренних дел РФ призвал глав регионов ввести меры поддержки для дружинников, помогающих обеспечивать охрану правопорядка на улицах. Речь идет о льготах и компенсациях со стороны субъектов.

"Главам регионов рекомендовано принять дополнительные меры по введению компенсаций и льгот. Надеюсь на понимание с их стороны", — отметил Владимир Колокольцев во время "правительственного часа" в Совете Федерации.

Глава МВД РФ подчеркнул, что одной из приоритетных задач работы органов внутренних дел является предупреждение уличной преступности. По данным министра, к охране правопорядка привлекаются представители общественных объединений и казачества.

В дружинники идут "благодаря неравнодушной позиции субъектов", рассказал Владимир Колокольцев. По его словам, в Белгородской области оплачивают дежурства общественников за счет бюджета региона. В некоторых районах Воронежской области для дружинников ввели бесплатный проезд в общественном транспорте и освободили их от уплаты земельного налога.

Напомним, в Свердловской области с сентября 2022 года в школах появились более 500 дружин юных огнеборцев.