Уральские СМИ и НКО на международном форуме "Социо" обсудили форматы совместной работы

На одной из сессий в формате круглого стола обсуждали специфику работы СМИ в социальной сфере. Фото: Александр Исаков

В "Екатеринбург-ЭКСПО" 16 ноября стартовал международный форум-выставка социальных технологий "Социо". Мероприятие организовано в рамках VI Общероссийского форума стратегического развития "Города России 2030".

Форум проходит в Екатеринбурге впервые. Содействие в организации мероприятия оказали Минздрав и Минспорт РФ, аппарат полномочного представителя Президента РФ в УрФО, свердловское правительство и администрация Екатеринбурга.

Основной целью форума является повышение качества жизни людей с помощью организации совместной работы государства, бизнеса, науки и общественного сектора. На площадке "Социо" собрались лидеры инноваций в сфере социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта и образования, а также инициаторы лучших практик социального сервиса.

Для участников форума организованы тематические сессии, посвященные развитию инфраструктуры поддержки НКО, социальному бизнесу, защите материнства и детей. На одной из них в формате круглого стола обсуждали специфику работы СМИ в социальной сфере. Несколько десятков журналистов и представителей НКО со всей области искали наиболее эффективные способы информирования аудитории о различных социальных проектах, инициативах и механизмах получения системной помощи.

"Недавно было проведено исследование, в ходе которого опросили 1 600 человек по поводу того, знают ли вообще люди, что такое НКО, чем они занимаются, нужны ли такие организации конкретным респондентам. Подавляющее большинство людей ответили, что ничего об НКО не знают и они им не нужны. При этом у некоммерческих организаций очень широкий профиль работы — это люди в трудных жизненных ситуациях, беженцы, семьи мобилизованных граждан, пожилые граждане, многодетные семьи, инвалиды, тяжело больные. Как показывает практика, решать проблемы через НКО гораздо проще и быстрее. Но поскольку о таких организациях знают мало, задача прошедшей встречи заключалась в том, чтобы свести работников СМИ и НКО", — рассказала участник мероприятия, заместитель главного редактора "Областной газеты" Ирина Клепикова.

Обозначив проблему, участники выработали наиболее эффективные методы взаимодействия СМИ и НКО в рамках деловой игры.

"Журналистам нужен в первую очередь инфоповод, интересная история, а НКО хотят рассказать о своей работе, причем сделать это как можно более обширно. Представители СМИ пытались доказать, что НКО нужны не масштабные отчеты, а интересные персонажи и истории. В таком формате команды пытались найти точки соприкосновения, инфоповоды, которые объединяют работу журналистов и сотрудников некоммерческих организаций", — пояснила Ирина Клепикова.